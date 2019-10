"Senso" d'Alfred est la BD RTL du mois d'octobre 2019

publié le 29/10/2019 à 10:02

L’histoire d’un looser comme on les aime. Dans son nouveau roman graphique, Senso, Alfred dessine les mésaventures de Germano. Le crayon est sobre, mais efficace, laissant briller un récit aux multiples niveaux de lecture.

Deux de ses précédents albums, Comment j’ai tué pierre et Come prima, ont aussi été primés par RTL. Et tout comme Come prima, qui avait également obtenu le prix du meilleur album au festival d’Angoulême en 2014, Senso, se passe dans une Italie pittoresque. "J'ai recréé une Italie affective", confie Alfred.

Le personnage d'Alfred est un malchanceux dans l'âme, de ceux à qui la vie échappe plus vite encore s'ils ont le malheur de vouloir la saisir. Germano n'a ni téléphone, ni ordinateur, ni même son exploitation qui lui avait donné jadis le surnom de Monsieur Groseille Bio. Un jour, il fait six heures de train en pleine grève des transports, pour un vernissage, avant de se rendre compte qu'il s'était trompé de semaine. Évidemment, pas de train pour rentrer. Bien entendu, pas de chambre d'hôtel disponible. Germano a le chic pour se retrouver dans la panade et Alfred aime ce genre de personnages, "cette histoire, je l'ai écrite avec un terreau de souvenir", nous révèle-t-il.

SENSO_63-page-001

Geromino va donc croiser son vieux copain Vico. Vico se marie, il en est à son troisième mariage. Il ne croit pas trop à la pérennité de la chose, mais espère quand même. En tout cas, il fait les choses en grand : il a privatisé l’hôtel pour l’événement. Ce personnage grotesque est à l'image de ces copains d'avant que l'on ne veut surout pas revoir, "j'ai toujours eu un rapport très théâtralisé au personnage", assure Alfred.

Parmi les invités à cette grande soirée, se trouve Elena. Une femme entreprenante. Elle remarque Geromino perdu dans la foule. Son côté taiseux séduit cette volubile, un tantinet envahissante. Il est passif, elle est volontaire. Il n’a que des soucis, elle n’a que des solutions. Il est un peu gauche, elle est sensuelle. Le titre de l’album Senso, semble la concerner elle plus que lui.

SENSO_97-page-001

Ce titre fera sourciller également les plus cinéphiles, qui se rappellerons le film du même nom de Visconti. Il est vrai qu'Elena pourrait faire penser à Alida Valli. Toutes les grandes histoires d’amour, en Italie, ont ce je ne sais quoi de tragique qu’on retrouve dans la beauté du parc de ce palace en ruine. Un parc qui sera pour Elena et Géromino le théâtre d’une nuit des plus sensuelle. Ce parc, Alfred, l’a imaginé comme un personnage à part entière.



Selon son auteur, l'album célèbre les charmes de l’inattendu, "c'est presque une ode à l'imprévu". Alfred nous fait vivre vivre un huis clos des plus troublant avec Senso.



La bande dessinée RTL d’octobre est disponible depuis le 23 octobre, dans les éditions Delcourt.