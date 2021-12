Idées cadeaux de Noël : 5 romans pour mettre autre chose que le Goncourt sous le sapin

Le livre reste une valeur sûre pour les cadeaux de Noël mais que choisir ? Pour ces fêtes de fin d'année la rédaction de RTL vous propose de sortir des sentiers battus et des traditionnels prix littéraires, Goncourt en tête, si vous voulez offrir des livres. Cette année, les prix littéraires étaient plutôt de qualité d'ailleurs, vous pouvez toujours piocher dedans sans crainte... mais il y a moyen de faire plus original et plus personnel !

Notre premier livre, c'est le roman de Tanguy Viel : Une fille qu'on appelle... Notre grand coup de cœur de la dernière rentrée ! Dès les premières lignes, vous serez happés par l'histoire de cette jeune femme auditionnée par les policiers. Pourquoi ? Elle leur raconte son rendez-vous dans le bureau du maire de la ville. Que s'est-il passé ? On veut savoir ! Retour en arrière sur une histoire d'emprise magistralement mené par Tanguy Viel qui a de qui s'inspirer en matière de suspense.

Notre deuxième choix a pour titre Malamute. Un des meilleurs romans, selon nous, de 2021 et si nous vous le conseillons, c'est aussi pour saluer la mémoire de son auteur, le Vosgien Jean-Paul Didierlaurent mort trop tôt début décembre à l'âge de 59 ans. Malamute nous emmène dans un village des Vosges justement auprès d'un vieux paysan taiseux qui héberge un jeune saisonnier et d'une belle voisine qui reprend la ferme où ses parents élevaient autrefois des chiens d'Alaska, les fameux malamutes. Ajoutez-y une tempête de neige apocalyptique et nous vous mettons au défi de lâcher ce livre ! Avec Malamute, son ultime roman, Jean-Paul Didierlaurent avait réussi à ajouter à son talent de conteur un sens éblouissant du tragique. C'est à lire aux éditions du Diable Vauvert.

Petite entorse dans notre liste de livres à offrir, mais nous ne pouvons pas passer à côté du roman qui a remporté notre Grand Prix RTL-Lire 2021 : Des diables et des saints ! Formidable histoire d'un vieux pianiste de gare et d'aéroport à la recherche d'un amour de jeunesse. Ne passez pas à côté du beau roman de Jean-Baptiste Andréa. C'est publié à L'Iconoclaste.

Quatrième suggestion de lecture, S'il n'en reste qu'une de Patrice Franceschi. Un roman puissant, bouleversant, un hommage aux femmes kurdes qui luttent les armes à la main contre les islamistes de Daech. Vous n'oublierez pas l'admirable héroïsme de Tékochine et Gulistan, les combattantes kurdes du roman de Patrice Franceschi. "S'il n'en reste qu'une" est publié chez Grasset.

On termine avec un livre exceptionnel puisqu'il raconte l'histoire de tous les livres ! L'infini dans un roseau retrace la plus belle aventure de l'humanité, l'invention des livres et la naissance de la lecture, un récit érudit et palpitant qui se dévore comme un roman. Son auteure est Espagnole, elle s'appelle Irène Vallejo. Son roman est publié aux éditions Les Belles Lettres.