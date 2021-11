Goncourt : quand Romain Gary avait refusé le prix, sous le nom d'Emile Ajar

Nous sommes le 17 novembre 1975, à Paris. Depuis le restaurant Drouant à Paris, Armand Lanoux, membre de l’Académie Goncourt, annonce à la foule de journalistes qui s’impatiente le nom de l’heureux lauréat : Emile Ajar.

Personne ne l’a vu, personne ne le connaît, Sinon qu’il s’est déjà fait remarquer un an plus tôt avec son premier livre Gros Câlin qui a eu un franc succès. Selon Michel Cournau, son directeur littéraire aux éditions Mercure de France, Emile Ajar est un Français né à Oran, qui vit au Brésil où il se serait réfugié après avoir été poursuivi pour avoir commis des avortements clandestins en France. Au comité du Goncourt, peu importe qui se trouve derrière le livre, c’est la plume qui compte.

Mais trois jours plus tard, à la stupeur générale, Emile Ajar refuse le prix. L’Académie Goncourt ne peut accepter une telle décision. "Nous votons pour un livre, non pour un candidat. Le prix Goncourt ne peut ni s’accepter, ni se refuser, pas plus que la naissance ou la mort. Monsieur Ajar reste couronné", annonce alors Hervé Bazin, le président de l’Académie.

Mais ce qu’Hervé Bazin et le monde entier ignorent, c’est qu’Emile Ajar n’existe pas et qu’en réalité, le prix de cette année vient d’être décerné au lauréat du même prix en 1956 pour son ouvrage Les Racines du ciel : Romain Gary. Emile Ajar est donc Romain Gary, Romain Gary est donc Emile Ajar. Or, c’est la règle, un auteur ne peut recevoir deux fois l’un des prix littéraires les plus prestigieux du monde.

Il demande à son cousin de devenir Emile Ajar

Ce n’est pas la première fois que Romain Gary se prête au jeu de la supercherie littéraire. Ce n’est un secret pour personne dans le milieu, il a déjà signé des écrits sous les noms de Rene Deville, Jack Ribbons, Fosco Sinibaldi, ou encore Shatan Bogat. Mais cette fois-ci, Gary va encore plus loin : il demande à son petit cousin, Paul Pavlowitch, d’endosser publiquement le rôle du mystérieux Emile Ajar.

Paul est beau, il a 33 ans, il est passionné de littérature… Un Ajar idéal que Romain Gary va former au mensonge, façonner à son image : il lui donne des clefs, des indices pour brouiller les pistes. Il l’envoie à Copenhague, puis en Suisse, lui fait rencontrer des journalistes triés sur le volet qui pourront le dire : "Emile Ajar existe, je l’ai vu !"

Paul Pavlovitch interprète son nouveau rôle à la perfection. Pour être crédible, il ne faut pas mentir tout à fait, alors il livre quelques informations personnelles qui attisent la curiosité d’un journaliste, qui finit par trouver le lien de parenté entre Paul et Romain Gary.

Et si Gary était Emile Ajar ?

Romain Gary s’enfonce dans le mensonge et dans la supercherie, s’offusque et rédige un démenti en une du journal Le Monde. Mais un secret, c’est lourd à porter, en plus d’un passé torturé, d’un penchant pour la boisson, de tourments sentimentaux... Il persiste et signe jusqu’à sa mort, le 2 décembre 1980 quand on le retrouve chez lui en robe de chambre rouge après s’être tiré une balle de pistolet dans la bouche.

Romain Gary aura emporté ses secrets dans les eaux de la Méditerranée où ses cendres seront dispersées. Quant à la vérité sur Emile Ajar, on l’apprendra plus tard dans un ouvrage de Paul Pavlovitch intitulé L’homme que l’on croyait.

Dans Jour J de 20 à 21 heures sur RTL ce 3 novembre, retour sur l'auteur Romain Gary aux nombreuses vies. Notre invité sera Philippe Kohly, le réalisateur du documentaire GARY Ajar – le roman du double.