Qui étaient vraiment les frères Goncourt ?

Edmond et Jules de Goncourt sont comme écrasés par leur nom. L'Histoire a retenu de ces deux frères le prix qu'ils ont fondé, mais a oublié le reste de leur vie et de leur oeuvre, alors qu'ils se sont attaqués pendant près d’un demi-siècle à tous les genres littéraires, et plus encore au genre humain. On vous raconte leur histoire avec notre invité le biographe Pierre Ménard.

Le fameux prix Goncourt, quand l'ont-ils créé ? Voulaient-ils concurrencer l'Académie Française ? De quel milieu étaient-ils issus ? Quel était leur style littéraire ? Pourquoi étaient-ils '' infréquentables '' ?

Notre invité nous racontera la jalousie des frères Goncourt envers des artistes qu'ils fréquentaient comme Alphonse Daudet ou Emile Zola, qu'ils accuseront de plagiat. Nous reviendrons également sur l'habitude que les deux frères avaient de commenter la vie sexuelle de leurs amis écrivains comme Gustave Flaubert. Enfin vous apprendrez qu'Edmond et Jules de Goncourt étaient également ... misogynes et antisémites.







à lire : Les infréquentables frères Goncourt chez Tallandier.