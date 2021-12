Quand elle a écrit "Harry Potter", J.K. Rowling était "pas loin d'être SDF"

Le premier tome de la saga Harry Potter a vu le jour en Angleterre le 26 juin 1997. Un manuscrit refusé une douzaine de fois avant que J.K. Rowling devienne une auteure et milliardaire. "Elle est plus riche que la reine Elizabeth II", explique Flavie Flament.

"J.K. Rowling est une survivante comme Harry Potter et elle est meurtrie par son passé", explique Laurent Marsick journaliste RTL spécialiste de la littérature jeunesse, au micro de Jour J. "C'est une jeune fille assez renfermée sur elle-même (...) Elle rêve de devenir écrivaine. Ses parents l'encouragent mais ils lui disent quand même d'avoir un vrai métier, donc elle va quand même faire des études pour être secrétaire", poursuit-il.

"J.K. Rowling va surtout avoir une expérience très douloureuse et très dure quand elle va aller vivre au Portugal avec un mari qui la bat", ajoute Laurent Marsick. Et quand elle reçoit sa bourse pour écrire Harry Potter, "elle n'est pas loin d'être SDF, elle n'a plus un sous en poche. Ses parents lui permettent de pouvoir nourrir et garder ses enfants pour qu'elle puisse se consacrer à l'écriture", raconte le journaliste.

Harry lui sauve la vie Laurent Marsick

"Harry [Potter, ndlr] lui sauve la vie quand elle est dans un train où elle est un peu désespérée quand elle rentre du boulot. Elle va rester 7h dans ce train et tout d'un coup elle va imaginer un gamin qui monte dans un train et qui va partir dans une école qui s'appelle Poudlard en France et quand elle rentre chez elle, elle a déjà quasiment toute l'histoire qu'elle note sur un carnet. Et elle va effectivement nourrir cette histoire en allant dans des cafés", explique Laurent Marsick.

Sur les réseaux sociaux, l'auteur poste régulièrement des photos de cafés et des restaurants où elle a imaginé l'univers d'Harry Potter, des personnages au jeu de Quidditch. "C'est assez fabuleux de voir tous ces lieux et de voir comment elle a imaginé tout ça", poursuit-il. "Donc, elle partage, parce qu'elle a compris aussi en cours de route avec la réussite venant, comment fonctionnait le monde du marketing", note aussi Flavie Flament.

Tous les jours dans Jour J, de 20h à 21h sur RTL, Flavie Flament vous fait découvrir les grands moments d’actualité qui ont marqué la mémoire collective.