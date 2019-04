publié le 18/04/2019 à 10:26

À Bourges, le 17 avril 2019, les yeux sont rivés vers la Cathédrale Saint-Étienne. Deux jours plus tôt, sa consœur parisienne, Notre-Dame s'embrasait. Alors vers 17h30, la cantatrice Barbara Hendricks est venue se recueillir quelques minutes dans la sacristie.



La soprano américaine est l’invitée d’honneur de l'Exclamation ! - cycle de conférences sur l'Europe - de la 43ème édition du Printemps de Bourges. Elle doit notamment participer à deux débats sur l’Europe. Bouleversée par l'incendie dévastateur, elle a voulu rendre hommage à l’édifice en musique.

Elle a ainsi repris Pie Jesu extrait du Requiem de Gabriel Fauré. Un air qu’elle avait entonné lors des obsèques d'un président, à Notre-Dame, en janvier 1996. "J'y ai chanté pour l'enterrement de François Mitterrand", a-t-elle confié au journal local, le Berry Républicain, en quittant l'édifice. "J'ai bon espoir qu'on le refera."

> Barbara Hendricks: Fauré - Requiem, 'Pie Jesu'

Gaëtan Roussel et Hubert-Félix Thiéfaine sur scène

Deux heures plus tard, changement de registre : Gaëtan Roussel a ouvert la soirée sous le grand chapiteau. C'est dans un décor très soigné, construit avec des néons et des triangles entremêlés que le chanteur débarque sur scène.



6 musiciens dont deux choristes l’entourent. Pendant une heure, pied au plancher, le chanteur a livré une prestation électro-rock, très produite, peut-être un peu trop parfois. Gros plus, il s’autorise enfin à piocher dans le répertoire de Louise Attaque. Il chante notamment Ton invitation et Léa. Il reprend également Il y a qu’il avait offert à Vanessa Paradis ou un titre d’Alain Bashung.



Gaëtan Roussel - dont le troisième album est sorti en septembre - était plus à l’aise dans le costume du chanteur solo. "Sans guitare je me sentais tout nu, maintenant je viens sans elle et ça va" explique-t-il au micro de RTL.

Gaëtan Roussel, le 17 avril 2019 Crédit : Guillaume Souvant / AFP

Et en fin de soirée, c’est Hubert-Félix Thiéfaine qui est monté sur scène. Sans nouvelles chansons à présenter mais avec un anniversaire à fêter, 40 ans de carrière. Atypique, en dehors des radars. Ce qui ne l’a empêché ni de tracer sa route ni de remplir Bercy. "On m'a toujours beaucoup mis de barrière dans la vie", se remémore le chanteur.



Confessions d’un never been, un titre de 2005. Alors oui, c’est nonchalant, un peu bourrin mais toujours très musical. Dix musiciens entouraient Hubert-Félix Thiéfaine. Sa tournée se terminera avec deux Olympia les 22 et 23 novembre 2019. "Une telle fidélité du public, c'est toujours étonnant", semble-t-il s'interroger.

Hubert-Félix Thiéfaine, le 17 avril 2019 Crédit : Guillaume Souvant / AFP