Pourquoi le "s" entre deux voyelles ne fait pas le son "z" ?

Aujourd'hui, amis des mots, nous allons parler d’orthographes surprenantes. C’est grâce à Clément, du Kremlin-Bicêtre, qui m’écrit sur langue@rtl.fr qu’il y a un verbe dont, carrément, il "n’arrive pas à accepter l’orthographe : c’est susurrer." Les amis des mots sont parfois de vrais rebelles.

"S.U.S.U.R.R.E.R : Un S entre deux voyelles, j’ai toujours appris que ça faisait le son Z", s’agace Clément, "ou alors il faudrait prononcer "suZurrer". Et en plus il y a deux R après, on dirait vraiment une erreur d’orthographe !" Après tout, Clément est libre de prononcer sa langue maternelle comme il le souhaite, mais tous les dictionnaires préconisent de dire "suSSurer" ! Susurrer vient du latin susurrare (un S, deux R, là aussi, on a donc conservé cette orthographe), qui veut dire bourdonner, en parlant des abeilles. C’est pas joli ? On entend presque leurs petites ailes "susurrer".

En réalité, il y en a quantité d’autres mots, comme ça, où S entre deux voyelles ne se prononce pas "z" ! Des mots aussi courants que parasol ou télésiège, par exemple.

En fait, ce sont surtout des mots commençant par S auxquels on a ajouté un préfixe : antisismique, antisémite, ou antisocial ne prennent qu’un S après "anti", il est bien entre deux voyelles, et pourtant on ne le prononce pas "z". Idem pour désolidariser, désynchroniser ou asocial, aseptiser, asymétrique, un seul S également.



Que faire avec "s" entre deux voyelles ?

Le pire, c’est qu’on pourrait croire, d’après les exemples que je viens de donner, qu’il existe une règle du genre : "On ne double pas la consonne initiale d’un mot en S quand on lui ajoute un préfixe." Mais la Banque de dépannage linguistique fait remarquer que si bisexuel s’écrit bien avec un seul S prononcé "s", bissextile, lui, prend deux S ; de même, on écrit désolidariser avec un seul S initial mais desserrer avec deux S ; on resale ses frites avec un S mais on se ressert et on ressort du restaurant avec deux S. Ah, il y en a un qui nous donne le choix, c’est ressurgir : un S ou deux, comme vous voulez.

Alors, peut-on quand même se dire que, le plus souvent, un S entre deux voyelles, ça donne le son "z" ? On peut, je sens que j’étais en train d’ébranler toutes vos certitudes acquises en CE1, amis des mots. Mais vous savez, le son "s" est l’un des plus étonnants dans l’orthographe française. On peut le rendre de bien des façons : il y a S.C., comme dans descendre, et C tout court, comme dans cendre, ç comme dans français, mais, plus bizarre, il y a T, comme dans action, émotion, fiction, et même X, comme dans dix ! Vous savez quoi ? Finalement, le S n’est que la manière la plus tristement banale de rendre le son "s".