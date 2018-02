publié le 02/02/2018 à 12:17

Littérature

Un livre à l'image du cinéma du réalisateur de Indochine, La femme de ma vie ou Est-Ouest. Régis Wargnier dessine ici une fresque amoureuse où les sentiments croisent les grandes heures de notre Histoire contemporaine. Les prix d'excellence raconte sur une trentaine d'années les destins croisés puis mêlés de Mathilde et Georges. Elle est la fille d'industriels, reniée par sa famille, passionnée de cinéma qui deviendra scénariste. Lui est l'enfant d'origine asiatique adopté par des petits commerçants, surdoué qui deviendra un pionnier de la science. Leur jeunesse, leurs amours, leurs voyages, leurs carrières nourrissent un livre dense et sensuel. De l'Asie à l'Europe en passant par l'Afrique et l'Amérique, Les prix d'excellence est aussi une mappemonde où Régis Wargnier a adoré s'y balader.

Le réalisateur Régis Wargnier publie "Les prix d'excellence" Crédit : JEAN-PIERRE MULLER / AFP

Musique

Plus de 300 millions de disques vendus en près de 60 ans de carrière. Mais après avoir dit adieu à la musique il y a 10 ans, Nana Mouskouri n'est pas prête de quitter la scène. La chanteuse grecque est de retour avec un album de reprises intitulé Forever Young. Dans ce disque, elle revisite quinze chansons qui ont marqué sa vie : Amy Winehouse, Leonard Cohen ou encore Dalida et Bob Dylan. Avec ses lunettes noires qui ont fait sa légende, Nana Mouskouri est aussi une chanteuse internationale. Elle a enregistré 143 albums et chanté dans six langues différentes : en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en italien et bien évidemment en grec. Avec la sortie de son nouvel album aujourd'hui, la chanteuse lance une série de concerts en France. Elle se produira à la Salle Pleyel à Paris le 8 mars, le 16 mars à Bordeaux ou encore le 24 mars à Lille.

Nana Mouskouri présente son album de reprises "Forever Young"

Mode

Également dans Laissez-vous tenter, les confessions de Raymond Massaro. Le bottier français âgé de 88 ans publie Secrets de bottier. Dans cet ouvrage, il raconte ses anecdotes les plus croustillantes des années où il travaillait dans son atelier à Paris. Le créateur a fréquenté les grands du monde diplomatique et du showbiz. Jean-Paul II, Romy Schneider, le roi Hassan II ou encore Marlene Dietrich : toutes ces personnalités ont trouvé chaussure à leur pied grâce à lui.

Raymond Massaro se confie dans "Secrets de bottier" Crédit : MOSALINI/SIPA