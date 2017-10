publié le 20/10/2017 à 10:50

Les fidèles de Dan Brown l'attendaient depuis quatre ans. L'auteur du Da Vinci Code – best-seller aux 86 millions de ventes à travers le monde – a publié le 4 octobre son nouveau thriller, Origine, dont l'action se déroule en grande partie à Barcelone.



Sans surprise, le livre caracole déjà en tête des ventes. Le pitch ? Le célèbre spécialiste en symbologie de Harvard, Robert Langdon, cherche à savoir quels secrets sur les origines et le futur de l'humanité s'apprêtait à révéler l'un de ses anciens élèves avant d’être assassiné. Et Dan Brown de nous proposer un nouvel affrontement entre science et religion dans lequel, lui, a clairement choisi son camp.

"Historiquement, aucun dieu n’a survécu au progrès de la science, clame l'auteur. Autrefois les anciens expliquaient que la nature était une création divine. Mais nos connaissances scientifiques ont peu à peu prouvé le contraire. Dans Origine, je pose cette question : n’est-il pas naïf de croire que les Dieux d’aujourd’hui existeront encore dans plusieurs centaines d’années ?"



Il m’est impossible de croire en un dieu qui a envoyé son fils se faire crucifier. Dan Brown Partager la citation





On sait que depuis le Da Vinci Code, Dan Brown n'est pas en odeur de sainteté du côté des églises. Avec Origine, il persiste et signe donc dans le blasphème pour certains, dans la vérité scientifique pour les autres. "J’ai longtemps cru en Dieu quand j’étais enfant, j’ai reçu une éducation chrétienne, confie Dan Brown. Ma mère était organiste à l’église, mais en grandissant, il m’est devenu impossible de croire en un dieu qui a envoyé son fils se faire crucifier. Cela dépasse ma raison. Je pense toutefois qu’il existe des forces supérieures à l’espèce humaine."

Un processus de recherche minutieux

Unee nouvelle fois, l'auteur situe son intrigue dans des lieux universellement connus. Après Paris et le Louvre, Rome et le Vatican ou Florence, nous voici en Espagne, en particulier à Barcelone et c'est dans la crypte de la célèbre basilique Sagrada Familia que se dénouera l'intrigue.



Des lieux que le démiurge se fait un devoir de visiter pour retranscrire au mieux l’atmosphère : "Je ne peux décrire les lieux et mes personnages les plus importants que si je me rends sur place pour apprendre".



Un processus de recherche minutieux qui explique pourquoi l’écrivain prend autant de temps entre chaque ouvrage : "Pour écrire un livre j’ai besoin de me documenter beaucoup. Pour Origine, sur l’art moderne, l’intelligence artificielle et la vie politique en Espagne. Ça demande beaucoup de lecture et de voyage".



La France, décor de la prochaine intrigue ?

Dan Brown est donc en pleine tournée de promotion mondiale pour son nouveau roman. Pense-t-il déjà au suivant ? "C’est l’un des secrets que j’aime garder. J’ai plusieurs options, je n’ai pas encore choisi. J’essaye de survire à la sortie d’Origine. Je prendrai des vacances pour y réfléchir".





Si l’homme préfère entretenir le mystère, il ne rejette pas l’idée d’un nouveau livre dont l’action prendrait place en hexagone. "C’est l’un des grands pays d’architecture au monde. Et c’est évidemment le lieu du Da Vinci Code..."

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

Les Rolling Stones ont 294 ans à eux quatre. Mais qu'importe, leur rock est éternel. Pendant 2h15, les showmen ont régalé le public de l'U Arena de Nanterre, jeudi 19 octobre, en interprétant 20 de leurs titres les plus mythiques. Les Stones sont en tournée mondiale avec le No Filter Tour, trois ans après leur dernier passage en France.



Comme ils avaient inauguré le Stade de France il y a 19 ans, ils ont été les premiers à jouer dans la plus grande salle couverte d'Europe aux allures de vaisseau spatial. La salle de spectacle, qui fait également office de stade pour l'équipe de rugby Racing 92, était bardée de quatre écrans de la taille d'un immeuble.

Le groupe de rock britannique sur la scène de la U Arena à Nanterre le 19 octobre 2017. Crédit : Béranger Tillard