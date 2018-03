publié le 10/03/2018 à 14:41

Le 11 mars 1978, Claude François disparaissait à 39 ans en pleine gloire, électrocuté dans sa salle de bains alors qu'il se trouvait dans son appartement situé boulevard Exelmans, à Paris. 40 ans après, en soirée, dans les fêtes de famille ou de village, toutes les générations chantent et dansent encore sur ses grands succès.



Entre 1962 et 1978, la star a enregistré 363 chansons (27 albums studio), dont 59 en langues étrangères, et vendu 35 millions de disques. Depuis sa mort, quelque 32 millions d'albums supplémentaires se sont écoulés.



40 ans après, la vie de Claude François fascine toujours autant. Ce ne sont pas les habitants de Dannemois, dans l'Essonne, qui diront le contraire. C'est ici, au moulin de Dannemois, que des bus entiers de fans, curieux ou encore simple touristes débarquent chaque semaine dans la petite commune de moins de 1.000 habitants. Le "mal aimé" y a vécu entre 1964 et 1978.

Le moulin de Dannemois, dans l'Essonne, a été la demeure de Claude François. Le moulin est aujourd'hui un véritable musée en l'honneur de Claude François. Des milliers de fans font ce "pèlerinage" au moulins de Dannemois pour voir la demeure de Claude François. Des images et albums de Claude François sont exposés dans la demeure. Vue sur la piscine au moulin de Dannemois.