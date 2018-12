publié le 18/12/2018 à 10:42

Si vous aimez les chats, si vous aimez Venise, si vous aimez le dessin, si vous aimez les contes et la poésie, l'aventure, la rêverie et l'humour, vous trouverez votre bonheur dans ce magnifique album.



Nicolas Vial, dont le trait de crayon et le coup de pinceau en font l'un des plus brillants de nos illustrateurs, et le romancier Didier Decoin, secrétaire général de l'Académie Goncourt, partagent une même passion pour Venise. Didier Decoin garde un souvenir très personnel de sa première visite à la Sérénissime et Nicolas Vial y séjourne régulièrement depuis près de 40 ans.

"C'est une ville que j'ai aimé instantanément. J'aime l'eau, j'aime les bateaux. C'est une ville où il y a tout : l'architecture, la peinture, des petites ruelles, des petites places et c'est une ville où on peut aller en plein mois d'août. On peut, si on veut, ne rencontrer personne.(...) On trouve des endroits très tranquilles. Les gens qui ne sont pas allés à Venise ne peuvent pas imaginer. Ce n'est pas du tout Disneyland. C'est un truc incroyable", a déclaré Nicolas Vial.

Couverture du livre "Plus un chat" Crédit : Chene

L'écrivain et le dessinateur célèbrent Venise, une ville dont les chats ont pris possession. Sous le pinceau vif et coloré de Nicolas Vial, les félins s'ébattent au bord des canaux, sur les ponts, dans les ruelles, les palais et les jardins de la cité des Doges, ne se déplacent qu'en gondole ou en Riva, le mythique et très chic bateau en acajou. "C'est pas Les Aristochats, ce sont des chats des rues, des chats des canaux, des toits de Venise. Ce sont des coquins", a confié Didier Decoin au micro de RTL.



Sur les dessins eux aussi jubilatoires de Nicolas Vial, Didier Decoin laisse libre cours à son imagination pour nous raconter les déambulations facétieuses de Toffolo, Arcangelo, Marco et Giorgio, un sacré quatuor de chats vénitiens, les sorianis. "Ce sont des chats qui ont une musculature et un squelette beaucoup plus impressionnants que le chat standard", a expliqué l'écrivain. Érudit, poétique, drôle, tout simplement et surtout beau, l'album Plus un chat ? illustre la joyeuse complicité artistique de Nicolas Vial et Didier Decoin.