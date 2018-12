publié le 10/12/2018 à 22:04

C'est ici que vous pourrez vous faire photographier avec Iron Man, Captain America ou encore Black Widow. Du moins, si vous avez la chance de croiser les comédiens qui incarneront ces célèbres Avengers dans le parc d'attraction Disneyland Paris.



Dans le cadre de son extension, Disney vient de révéler un premier visuel et quelques informations sur cette fameuse zone Marvel. Cette zone s'ajoutera à celles dédiées à la Reine des Neiges et Star Wars.

"Ce nouvel espace proposera aux visiteurs de rencontrer leurs héros favoris, des arts mystiques de Doctor Strange aux prouesses vertigineuses de Spider-Man. Ils pourront également découvrir les dernières expériences créées par Pym Technology avec Ant-Man et la Guêpe et pourront faire équipe avec Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, Captain America et bien d’autres encore", promet Disney dans un communiqué publié le 10 décembre 2018.

Le visuel panoramique créé par les artistes de Disney pour la zone Marvel Crédit : Disney

Les activités seront variées pour les visiteurs : attractions (dont un Rock‘n’Roller Coaster totalement repensé), spectacles et même les menus des restaurants revêtiront les couleurs des super-héros. "Dans le cadre d’une expansion sur plusieurs années s’élevant à 2 milliards d’euros, cette zone immersive marque la première étape de la transformation du Parc Walt Disney Studios", rappelle le géant américain. Reste à construire ces nouveaux espaces. Des projets qui pourraient prendre plusieurs années.