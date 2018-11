Jean-Louis Fournier, un éternel amoureux du Nord

publié le 26/11/2018 à 11:04

L'auteur de Où on va papa ? (prix Femina 2008) est né à Calais et a grandi à Arras... Jean-Louis Fournier s'est lancé dans ce dictionnaire amoureux avec une intention bien précise. "J'avais la prétention dans ce livre de ne pas dire simplement que les gens du Nord sont très sympathiques, que dans le Nord on rit, on boit de la bière, on mange des frites mais je voulais quand même essayer de monter la barre. De dire autres choses.(...) Il y a plein d'artistes, plein de personnalités dans le Nord et que les gens ignorent", a-t-il déclaré au micro de RTL.



Le Nord est une terre d'artistes, en effet. La liste est riche au fil des siècles, de Watteau à Matisse chez les peintres, de Josquin des Près à Didier Lockwood chez les musiciens, du chroniqueur médiéval Froissart à l'académicienne Marguerite Yourcenar du côté des écrivains. Jean-Louis Fournier aime aussi les anonymes et les personnalités moins connues hors du Nord comme Jules Mousseron, formidable poète et mineur. Les mineurs, porte-drapeaux du Nord terre également de labeur et de courage, que l'écrivain arrageois n'oublie pas d'honorer.

Jean-Louis Fournier publie "Dictionnaire amoureux du Nord" Crédit : Plon

"C'était des héros. J’ai vu des mineurs remontaient de la mine et c'était bouleversant.(...) Ils étaient tous noirs avec leurs yeux clairs. Ils venaient de l'enfer pour nous amener la chaleur", a expliqué l'écrivain de 79 ans.

Pour chaque mot, un texte court, vif, ça donne 500 pages qui se lisent à la vitesse d'un champion cycliste sur les pavés de Paris-Roubaix ou d'un chars à voile sur la plage du Touquet. Jean-Louis Fournier publie Dictionnaire amoureux du Nord chez Plon.