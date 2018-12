publié le 02/12/2018 à 08:15

Leur livre est touchant et lumineux. L'écrivain Frédérique Deghelt et la photographe Astrid di Crollalanza ont publié le 3 octobre dernier un magnifique ouvrage. À l’intérieur, on y découvre dix-huit portraits en mots et en images de celles et ceux que nous appelons "handicapés". Le livre nous apprend à les regarder autrement alors que lundi 3 décembre 2018 se tiendra la Journée Internationale des personnes handicapées. Frédérique Deghelt nous explique comment lui est venu cette idée de projet.



"Ça s'est lancé à mon insu puisque je suis la mère d'un enfant différent (il s'appelle Jim). À l'époque, il avait 11 ans, je l’accompagnais faire des examens génétiques et il m'a dit 'non mais c'est pas génétique, j'étais dans ton ventre et tu as eu une maladie'. Il me dit, 'moi j'étais normal'. Je lui ai alors demandé ce que signifiait être normal et il m'a dit : 'C'est être beau et ne pas baver'. Donc, dès le départ je savais que ce livre n'était pas classique. C'était une interrogation sur le sens de la normalité. Et je pensais à Star Wars aussi, ils sont tous d'une planète différente, ils ont tous des tronches pas possibles mais ça ne choque personne", a-t-elle expliqué au micro de RTL.



Être beau, de Frédérique Deghelt et Astrid di Crollalanza, est publié aux éditions Stock.

Couverture du livre "Être beau" Crédit : Stock

Le coup de cœur du libraire :

Au Mans, Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet nous conseille le dernier roman de Janine Boissard, intitulé Les Quatre filles du docteur Moreau. C'est une version 2000 de sa célèbre série L'esprit de famille publiée il y a près de 40 ans. Dans ce livre on va toujours traiter du problème de la famille, avec ses rires, ses larmes, ses cuisines qui sentent bon le gâteau au chocolat mais on va également parler du problème du mannequinat et de l’anorexie, de l'écologie. On va aussi parler de l'hyperconnexion des petites jeunes de 12-15 ans. Le pari est donc réussi pour Janine Boissard.

Couverture du livre "Les quatre filles du docteur Moreau" Crédit : Fayard