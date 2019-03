publié le 16/12/2018 à 08:15

Pendant plus de vingt ans, elle a pratiqué l'art photographique. Anny Duperey raconte cette passion et commente une centaine de ses clichés préférés reproduits dans son livre Les Photos d'Anny. La comédienne a accepté de nous expliquer cette passion qui l'anime depuis des années.



"La naissance pour cette passion remonte à un peu loin. Je crois que c'était 1973 ou 1974, que j'ai acheté un appareil parce que un ami m'en avait prêté un. J'avais découvert que regarder dans l'objectif, regarder moi et photographier au lieu d'être regardée et d'être photographiée c'était tout à fait passionnant. Je n'ai pas vraiment pensé que c'était une tradition familiale assez forte puisque mes deux parents étaient photographes : mon père surtout, mon grand-père projectionniste. La pellicule était déjà dans l'histoire de la famille", a-t-elle confié au micro de RTL.

Les Photos d'Anny de Anny Duperey, est publié chez Seuil.

Couverture du livre "Les photos d'Anny" Crédit : Seuil

Le coup de cœur du libraire :

Avez-vous lu les classiques de la littérature ? est le coup de cœur de Claire Rémy de la librairie Maupetit. C'est petit livre illustré, espiègle et savant dans lequel la dessinatrice Soledad Bravi et la journaliste Pascale Frey nous font réviser les plus grands chefs-d’œuvre de la littérature. Ce sont vingt grands romans français ou étrangers qui sont passés à la moulinette de façon très drôle et très ludique.



Avez-vous lu les classiques de la littérature ? de Soledad Bravi et Pascale Frey est publié aux éditions Rue de sèvres.



Couverture du livre "Avez-vous lu les classiques de la littérature ?" Crédit : Rue de sèvres