publié le 26/10/2018 à 20:47

Pio Marmaï est un homme occupé. À l'affiche du film En liberté ! du réalisateur Pierre Salvadori, une comédie burlesque et macabre saluée lors du dernier Festival de Cannes, l'acteur n'est pourtant pas rassasié. "J'aime bien l'idée de travailler sur d'autres formes d'art (...) et d'explorer des trucs", explique le comédien. À 34 ans, Pio Marmaï ne veut plus avoir à convaincre le public qu'il est "capable de faire ci ou ça".



Même hyperactivité sur les plateaux de tournage. "J'ai besoin de travailler avec des gens vivants. La mollesse ne m'intéresse pas. Il faut qu'il y ait un peu d'explosion", lâche l'artiste, qui "déteste le dilettantisme". "C'est un truc qui me rend assez hystérique et je sens quand les gens ne connaissent pas leur texte et viennent en spectateur". Et de conclure : "Je pense qu'il y a des gens qui vont se sentir particulièrement visés."