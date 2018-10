publié le 24/10/2018 à 20:11

C'est la première fois qu'il dirige un film seul. Gilles Lellouche, chef de bande sensible, a réalisé Le Grand Bain qui sort dans les salles ce mercredi 24 octobre. Pour ce grand plongeon, il met en scène et en maillot une troupe de quasi-quincas déprimés qui se met à la natation synchronisée. Un casting trois étoiles avec entre autre Benoit Poelvoorde, Virginie Effira, Leïla Bekhti, Philippe Katerine, Mathieu Amalric, Mélanie Doutey et bien sûr Guillaume Canet, son grand ami.



Une troupe comme les affectionne celui que tous décrivent comme un pote idéal, celui qui organise dîners et vacances. Gilles Lellouche lui-même se présente comme l'antithèse du solitaire. "Je suis persuadé que vivre ensemble, c'est mieux", clame cet électeur tendance gauche socialiste qui revendique son côté anti-Séguéla en affirmant qu'il regarde toujours ceux qui n'ont pas de Rolex. Il faut dire que le succès a mis du temps à venir.

S'il n'a jamais regretté d'avoir abandonné les Beaux-Arts pour le Cours Florent, une fois acteur - comme son frère aîné Philippe - Gilles Lellouche a gambergé à la sortie de l'école... Jusqu'à ce qu'il se lance dans les clips vidéos, musique, publicité. Le grand public le découvre un peu plus tard avec Mon Idole ou Jeux d'enfants, mais ce sont Les Petits Mouchoirs qui, à 37 ans, lui offrent une plus grande popularité. Au même moment, il perd son père. "Le chagrin a équilibré la griserie inhérente au succès", confiait-t-il à Libération.

Une fausse réputation de fêtard

La réussite ne l'a plus quitté depuis. Dernier exemple en date : son personnage de DJ dans Le Sens de la fête en 2017. S'il avoue s'attendre à un beau baby-blues avec la sortie de son premier film aujourd'hui, le réalisateur semble apaisé, bien qu'agacé par l'époque, par le culte du corps, masculin notamment. Une dictature des abdos qu'il dénonce dans Le Grand bain.



Gilles Lellouche n'aime pas non plus cette exposition permanente sur les réseaux sociaux. Il préfère rester discret. Séparé de Mélanie Doutey avec qui il a eu une fille, Ava, il partage désormais la vie de la créatrice de mode Alizée Guinochet et se dit fidèle en amitié comme en amour. Sa réputation de fêtard ? Pas usurpée, mais l'homme assure qu'il a levé le pied, rattrapé par son âge. À 46 ans, les lendemains sont parfois plus difficiles...