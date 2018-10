A La Bonne Heure avec Pio Marmaï et Adèle Haenel

publié le 12/10/2018 à 12:30

Primé à la Quinzaine des Réalisateurs cette année, En liberté ! est le nouveau film de Pierre Salvadori. Le réalisateur y met en scène Audrey Tautou mais aussi Adèle Haenel et Pio Marmaï qui avaient déjà joué ensemble dans Alyah en 2012. Ce n'est pas non plus la première fois que Salvadori collabore avec le comédien. Il l'avait dirigé dans Dans la cour en 2014.

"En liberté !" de Pierre Salvadori avec Pio Marmaï et Adèle Haenel

L'histoire : Yvonne (Adèle Haenel) jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi (Vincent Elbaz), héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine (Pio Marmaï) injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Nous vous proposons de (re)découvrir la bande-annonce du film...

> "En Liberté !" - Bande-annonce

L'actu de nos chroniqueurs

Saviez-vous que la généalogie est le 3e passe-temps préféré des français, après le jardin et le bricolage ? Ce sujet vous intéresse ? Nous vous conseillons donc l'ouvrage de Marie-Odile Mergnac intitulé La généalogie en 100 clins d’œil aux éditions Archives & Cultures avec la collaboration de Mathilde Morin. A travers 100 chapitres et 200 illustrations, ce guide vous donne les clé pour découvrir en s’amusant. Ainsi, vous retrouverez des conseils pratiques pour faire grandir votre arbre généalogique ou encore les évolutions des noms et des prénoms.

"La généalogie en 100 clins d'oeil" de Marie-Odile Mergnac et Mathilde Morin (Archives & Culture)

Par ailleurs, retrouvez également Régis Mailhot tous les jeudis, vendredis et samedis sur la scène du Théâtre des 2 Ânes à 20h30 avec son spectacle Citoyen - (en) marche ou grève ! Bienvenue en Marconie...

Régis Mailhot au Théâtre des 2 Ânes avec son spectacle "Citoyen"