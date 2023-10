Philippe Besson : comment Jean-Jacques Goldman a "inventé" l'écrivain

Il s'est fait un nom dès son premier roman, En l'absence des hommes (2001). Un livre né d'une rupture amoureuse. Depuis, Philippe Besson a écrit une vingtaine de romans, dont plusieurs ont été adaptés au théâtre et au cinéma.

Originaire de Charente, fils d'un père instituteur et d'une mère clerc de notaire, l'écrivain revendique une culture populaire. Il cultive notamment une passion pour Jean-Jacques Goldman. Ses chansons ont marqué sa jeunesse.



Le goût de l'écriture lui est venu dès l'adolescence au cours d'une relation épistolaire avec son meilleur ami de l'époque. Mais ce n'est qu'à 32 ans que Philippe Besson a écrit son premier ouvrage. En l'absence des hommes met en scène un adolescent de 16 ans, durant l'été 1916, qui vit une intense histoire d’amour avec un soldat en permission et se lie d’amitié avec Marcel Proust.

Je suis un enfant des années 80, donc Goldman est dans mon panthéon personnel Philippe Besson

Pourquoi Jean-Jacques Goldman a été un modèle ? "Je suis un enfant des années 80, donc Goldman cela a été mon panthéon personnel et ça l'est encore d'ailleurs. J'ai reconnu quelque chose de moi, dans ses chansons. Je suis un enfant de la province et dans ses textes, il évoque la vie ordinaire, le désir d'émancipation, donc quand j'ai écrit mes premiers textes à 17 ans, j'essayais bêtement de m'inspirer des siens", confie Philippe Besson, dans Au coeur de la création, sur RTL.

L'écrivain raconte cette passion dans son livre Arrête avec tes mensonges, publié en 2017 : "Goldman m'a écrit pour me dire qu'il avait lu le livre, c'était beau, de recevoir cette réponse 30 ans après", témoigne Philippe Besson.

