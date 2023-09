INVITÉ RTL - Olivier Adam : "Écrire, c'est revenir au monde et le toucher sans mettre de gants"

Avec vingt romans au compteur depuis Je vais bien, ne t'en fais pas (La Dilettante, 2000), Olivier Adam est un auteur prolifique. Son œuvre explore avec réalisme les déchirements familiaux ou sociaux, et met en scène des personnages "oubliés", issus de la France "périphérique". Personne n'a besoin de savoir (Bruno Doucey), son premier livre de poésie, vient de paraître.

Que dirait-il à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture d'un roman ? "Il faut écrire !", soutient Olivier Adam dans Au cœur de la création, un podcast RTL. "Tant qu'on n'écrit pas, on ne sait pas qu'on a quelque chose à dire. Il faut faire ses gammes."

Qui est Karine, à qui tous ses livres sont dédiés ? "Karine, c'est ma compagne depuis trente ans. On était dans le même collège, à Draveil (Essonne). Elle est aussi romancière. Je crois que la première chose dont on a parlé, c'est d'écriture et de poésie."



Quand j'ai commencé à écrire, je me destinais plutôt à la musique Olivier Adam

Olivier Adam n'a pas toujours voulu être le romancier qu'il est aujourd'hui. "Quand j'ai commencé à écrire, je me destinais plutôt à la musique", confie-t-il. Il découvre la poésie, puis les nouvelles, et viennent les romans. "J'ai découvert une forme artistique qui correspondait à mon cerveau", explique l'auteur.

Admirateur du chanteur Jean-Louis Murat, mort le 25 mai dernier, Olivier Adam confie se mettre dans un état particulier avant d'écrire, un peu comme avant d'entrer sur une scène. "C'est une forme concentration, de sur-obsession (sic), de très grande vitalité intérieure et de très grand lâcher prise".



L'écriture comme une photographie

"L'autoradio était branchée sur RTL, et ça sentait le tabac froid", écrit-il dans son dernier livre, Personne n'a besoin de savoir (Bruno Doucey). Largement autobiographique, il y raconte les trajets en voiture avec son grand-père. Son style sans fioriture, explore le réel comme "un album photo. Le but, c'est de déterrer les souvenirs, on en invente même s'il faut !", explique l'écrivain.

Au sujet de son inspiration, Olivier Adam confie avoir une méthode bien particulière. "Je ne note rien, je ne garde rien. À la fin, je n'ai plus que mes romans. Une fois qu'ils sont publiés, je supprime même tous les documents, les différentes versions. La nuit, je laisse faire le tri. J'attends."

