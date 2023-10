INVITÉE RTL - Eva Jospin : "On a besoin d'imaginaire pour supporter le réel"

Elle sculpte des paysages oniriques en carton depuis plus de dix ans, des œuvres monumentales qui lui valent d'être reconnue dans le monde entier. Eva Jospin, 48 ans, est plasticienne, même si elle préfère se définir simplement comme "artiste" ou "sculptrice." Elle a notamment exposé dans la cour carrée du Louvre en 2016, avec une installation tout en jeux de miroirs.

Qu'a-t-elle appris lors de sa résidence à la Villa Médicis ? "C'est un pays (l'Italie) qui compte beaucoup pour moi. J'ai pu m'ouvrir sur un autre monde, faire de nouvelles œuvres. Le luxe de cet endroit, c'est d'avoir du temps pour réfléchir, et c'est rare", confie Eva Jospin dans Au cœur de la création.

Pourquoi sculpte-elle des paysages ? "Je crois que Dickens disait que dans un monde qui devient très matériel il faut garder les contes de fées. Je pense qu'on a besoin de contre-monde pour supporter le réel, c'est évident."

Une œuvre de dix mètres de haut

Au micro de Xavier de Moulins, Eva Jospin raconte comment elle a réalisé en 2020 un cénotaphe, un monument à la mémoire des morts. Il s'agit de son œuvre la plus haute, qui mesure dix mètres de haut. "Je l'ai faite pour l'abbaye de Montmajour, située juste à côté d'Arles. Les moines de cette abbaye priaient pour l'âme des morts."



L'artiste explique avoir été séduite par l'idée "de la présence d'un mort, mais forcément inconnu. J'avais envie de convoquer des récits intérieurs, qui sont ceux des visiteurs."

Quand vous avez un nom connu, les gens vous regardent tout de suite et vous jugent vite Eva Jospin

Eva Jospin est revenue sur la célébrité de ses parents, Elisabeth Dannenmuller, une psychologue reconnue, et surtout Lionel Jospin, premier ministre de 1997 à 2002. "Quand vous avez un nom connu, les gens vous regardent tout de suite et vous jugent vite", confie la plasticienne.



Si elle reconnaît que son père "a pris beaucoup de place", Eva Jospin se dit chanceuse d'avoir eu des parents qui "n'ont jamais questionné" son envie de créer. "Ils ont vite compris que je n'allais pas faire l'ENA !", s'amuse la sculptrice.

Elle confie aussi ses difficultés pour équilibrer son temps entre "le monde domestique et le monde du travail. J'ai quand même été présente pour mes trois enfants." Elle raconte avoir besoin de séparer géographiquement son atelier de sa maison. "C'est très important de préserver cet espace-là."

