Parlez-vous greco-latin ?

publié le 15/09/2019 à 10:15

On parle souvent de la Grèce et de la Rome antiques comme de berceaux de l’Occident. C’est vrai, ces deux civilisations ont laissé des traces partout dans la nôtre, et notamment dans notre langue, en particulier du côté des expressions. Je suis tombée récemment sur un livre à la fois rigolo et savant sur la question. Ça s’appelle Etre né de la cuisse de Jupiter, c’est publié par Marie-Dominique Porée chez First Editions.

« Etre né de la cuisse de Jupiter », voilà bien une expression qui vient de la mythologie !

C’est « sans doute la légende la plus invraisemblable de toute l’Antiquité, selon Marie-Dominique Porée. On raconte que, la mère de Dionysos étant morte avant de le mettre au monde, Zeus [le dieu des dieux dont Jupiter est la version latine] lui arracha du ventre le fœtus encore vivant avant de le coudre à l’intérieur de sa propre cuisse pour qu’il y achève sa gestation. » C’est pourquoi on peut dire aujourd’hui d’un fieffé prétentieux qu’« il se croit né de la cuisse de Jupiter ». La version littéraire de « Il se la pète grave », quoi.

Et nous employons tous quantité d’autres expressions tirées de la mythologie, comme quand on parle du talon d’Achille de quelqu’un, par exemple, d’épée de Damoclès, de complexe d’Œdipe ou de quelqu’un qui joue les Cassandre, de fil d’Ariane, de tonneau des Danaïdes, d’ouvrir la boîte de Pandore, d’un type riche comme Crésus ou de sombrer dans les bras de Morphée...

Qu’est-ce que la boîte de Pandore ?

Vous vous demandez également sans doute peut-être pourquoi on dit « sombrer dans les bras de Morphée ». « Morphée est le fils d’Hypnos, le dieu du sommeil, et de Nux, déesse de la nuit. » Il est le dieu des songes. Voilà pourquoi on se blottit dans ses bras pour dormir. J’en profite – parce que j’ai entendu l’autre jour qu’une auditrice de RTL avait baptisé sa chienne Morphée – pour insister sur le fait que Morphée, même s’il se termine par ée, est bien un prénom masculin !

Et qu’est-ce que la boîte de Pandore ? Zeus avait remis à Pandore, ou Pandora, « une jarre contenant tous les maux de l’humanité, en lui recommandant de ne jamais l’ouvrir ». Evidemment, elle l’a ouverte, et « tous les maux qu’elle contenait » se sont « déversés sur la terre » ! Il ne faut jamais ouvrir la boîte de Pandore ! Mais évidemment, quand on est curieux, c’est un véritable supplice de Tantale…

Tantale était l’un des nombreux fils de Zeus, mais pas un type très recommandable. Il a servi son propre fils à manger aux dieux, et en plus il leur a piqué l’ambroisie et le nectar. Sa punition : il est plongé aux Enfers dans une eau qui s’assèche dès qu’il essaie de la boire avec à portée de main des arbres fruitiers dont les branches s’éloignent quand il veut saisir un fruit. Bref, le supplice de Tantale !