2019, l'année Proust

publié le 01/09/2019 à 11:03

2019, c’est le centième anniversaire du prix Goncourt de À l’ombre des jeunes filles en fleurs, deuxième volume de la mythique suite romanesque de Proust, À la recherche du temps perdu. Or, pour beaucoup de Français, Proust est aussi mythique qu’intimidant. On dit que ses phrases sont longues, alambiquées, compliquées.

Ses phrases sont souvent longues, c’est vrai, mais compliquées, non. Je vais vous confier quelque chose. On dit souvent qu’il faut s’accrocher un peu au début d’un roman, le temps d’entrer dedans. Pour Proust, je vais vous donner un truc qui va vous éviter de… perdre votre temps, justement. Si vous n’êtes pas séduit par la première page de Du côté de chez Swann, alors n’allez pas plus loin. Ce roman vous saisit tout de suite. Ou pas ! "Longtemps, je me suis couché de bonne heure", c’est la première phrase de La Recherche, légendaire.

Si vous avez envie de tout savoir sur le petit Marcel, Le Figaro et Le Monde ont tous les deux sorti de magnifiques hors-série qui lui sont entièrement consacrés. Et si vous attaquer aux sept tomes de la Recherche vous effraie encore, je vous invite à aller écouter Véronique Aubouy, une comédienne si fanatique de Proust qu’elle propose un seule-en-scène d’improvisation où elle raconte toute la Recherche en une heure ! Elle sera à 17 heures ce dimanche 1er septembre à l’Hôtel Swann, 15 rue de Constantinople, à Paris. L’entrée est gratuite et j’ai demandé qu’on garde quelques places juste pour les auditeurs de RTL.

Des hôtels littéraires d'exception

"Swann", comme le premier volume de la Recherche, car le Swann est un hôtel très spécial. Un "hôtel littéraire" dont le fondateur, Jacques Letertre, est un malade de littérature et un collectionneur compulsif. Propriétaire de plusieurs établissements, un jour il a décidé de mêler passion et métier.

Il a depuis créé, en plus du Swann, les hôtels Gustave Flaubert à Rouen, Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand, Marcel Aymé et Arthur Rimbaud à Paris. Ce sont des lieux extraordinaires, complètement centrés sur l’œuvre de l’auteur, et toute la déco tourne autour, avec des lettres autographes, des manuscrits originaux, des photos, et partout des livres à la disposition des clients...

Magique pour une amie des mots comme moi. Ce sont des quatre-étoiles, mais, comme dans tous les grands hôtels, les amis des mots et des lettres peuvent toujours aller y boire un café au prix… d’un café normal, et profiter tranquillement de l’atmosphère des lieux. Et chacun des hôtels organise régulièrement des événements littéraires gratuits, comme aujourd’hui le Swann. Évidemment, j’y serai ! Faites vite pour réserver : 01 45 22 80 80 ou par mail à l’adresse : contact@hotelslitteraires.fr. On s’y retrouve à 17 heures.