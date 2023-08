Paris : comment le baron Haussmann a changé le visage de la ville

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.

L'histoire de Georges Eugène Haussmann. Communément appelé le baron Haussmann, il est né le 27 mars 1809 et mort le 11 janvier 1891 à Paris. C'est un haut fonctionnaire et homme politique français. Préfet de la Seine de 1853 à 1870, il a dirigé les transformations de Paris sous le Second Empire. Les travaux qu'il entreprend sont tellement importants qu'on parle encore aujourd'hui d'immeubles "haussmanniens". Il est l'homme par qui l'ancien Paris du Moyen Âge s'est offert un nouveau visage.

Dans Paris, 40 personnages qui ont fait Paris aux éditions Gallimard Jeunesse, découvrez 40 hommes et femmes dont la personnalité et l'œuvre racontent l'histoire de la ville lumière.

Sainte Geneviève, Molière, Haussmann, Toulouse Lautrec, Simone de Beauvoir, Gustave Eiffel, Pompidou, les frères Tang, Jean Nouvel... Artistes, politiques, scientifiques, entrepreneurs, au fil du temps, ils ont tous marqué la ville de leur empreinte. C'est donc une redécouverte de la capitale à travers ceux qui l'ont construite, pensée, défendue, aimée. Pour chaque personnage, des anecdotes, le contexte historique et et les lieux emblématiques qui lui sont liés.

Texte Jean-Michel Billioud, illustré par Gazhole.





Paris Crédit : Gallimard Jeunesse

En partenariat avec Gallimard Jeunesse, Laurent Marsick vous propose chaque jour une histoire pour les enfants. Chaque histoire est lue par un ou une journaliste de la rédaction de RTL.



La collection BAM Gallimard jeunesse est à retrouver sur le site Gallimard jeunesse.