Qui était Alice Guy, la première femme réalisatrice de cinéma ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?



Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.



L'histoire d'Alice Guy. Alice Guy, ou Alice Guy-Blaché (à partir de son mariage en 1907) est née le 1er juillet 1873, à Saint-Mandé (Val-de-Marne). Pionnière du cinéma, Alice Guy a proposé à Gaumont, chez qui elle est initialement secrétaire, de tourner de courtes fictions pour soutenir la vente des caméras et projecteurs. Avec La Fée aux choux (1896), elle est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma.

"Droit à l'expression, accès à l'éducation, droit de vote, droit à la contraception et à l'avortement, droits des femmes noires, lutte contre les violences et le viol, lutte pour la dignité des femmes homosexuelles... À travers 40 figures féminines (Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Pina Bausch, Angela Davis, Oprah Winfrey...) qui se sont exprimées dans le domaine des arts, de la politique, des sciences et des médias, découvrez le combat des femmes pour se faire entendre, défendre leurs droits et obtenir l'égalité. Pour chaque personnalité: ses combats, ses moyens d'expression, ses réalisations, une citation et les faits marquants de sa biographie."

Femmes, 40 combattantes pour l'égalité (Gallimard Jeunesse, BAM !). Texte Isabelle Motrot, illustré par Véronique Joffre.



"Femmes, 40 combattantes pour l'égalité" Crédit : Gallimard Jeunesse

