Gustave Eiffel : comment la passerelle de Bordeaux a lancÃ© la carriÃ¨re de l'ingÃ©nieur

405. Gustave Eiffel : l'homme du fer et la passerelle de Bordeaux

Tout le monde connaît la Tour Eiffel, mais personne ne connaît vraiment Gustave Eiffel. Il y a du Eiffel dans la tour qui porte son nom, dans la statue de la Liberté, deux des monuments les plus célèbres au monde. Mais celui qui a été aussi un entrepreneur de génie a laissé plus de 500 constructions sur les cinq continents à une époque où la révolution industrielle a permis des progrès prodigieux.

Cette histoire commence au bord du canal de Bourgogne à Dijon, le 15 décembre 1832. Alexandre est son prénom, Bonickhausen son nom. Gustave n’était que son deuxième prénom et Eiffel un nom d’usage. Bonickhausen, c’est le nom d’un ancêtre de la famille qui a quitté Marmagen en Allemagne en 1700.

Cette région pauvre au Sud de Cologne est ruinée par la Guerre de Sept Ans. La famille trouve refuge en France, y fait sa vie, et évidemment ce nom de famille imprononçable va donner du fil à retordre à chaque démarche administrative.

Wilhelm Heinrich Bonickhausen prend donc l’habitude de se faire appeler Jean-René, et il donne un nom d’usage plus facile, Eifel, comme sa région d’origine, avec un seul -F. L’Eifel est un massif montagneux allemand de moyenne altitude, entre la Moselle, le Rhin et le Luxembourg.



Eiffel, l'homme du fer

Assez peu d’Allemands savent qu’ils ont dans leur pays une région de volcans encore actifs au sens géologique, et encore moins d’Allemands savent qu’il y a une connexion entre le constructeur de la Tour Eiffel et leur pays.

Qu’importe pour l’étudiant que Gustave est devenu. Il va louper Polytechnique, mais il peut se présenter à la toute nouvelle École Centrale des Arts et Manufactures à Paris. Centrale va être la grande école du XIXe siècle puisqu’elle forme le nouveau Graal du progrès en marche : l’ingénieur. Gustave Eiffel sera ingénieur, au si