Pourquoi Marie Curie est-elle la superstar des sciences ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?



Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.

L'histoire de Marie Curie. "Elle est la première femme à remporter le prix Nobel pour ses découvertes révolutionnaires dans le domaine de la radioactivité. Jeune polonaise venue étudier à Paris, Mari Curie fait preuve de courage tout au long de sa vie. Mais le prix à payer pour son dévouement scientifique est élevé..."

Texte Isabel Thomas, illustré par Anke Weckmann.

Marie Curie Crédit : Gallimard Jeunesse

En partenariat avec Gallimard Jeunesse, Laurent Marsick vous propose chaque jour une histoire pour les enfants à retrouver sur RTL et en podcast sur RTL.fr. Chaque histoire est lue par un ou une journaliste de la rédaction de RTL.

Découvrez la collection Les Grandes vies sur le site de Gallimard jeunesse.







