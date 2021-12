INVITÉ RTL - "One Piece" : Jacques Glénat décrypte la passion des Français pour les mangas

Le futur roi des pirates est de retour en libraire ce mercredi 8 décembre, avec la sortie du 100e tome du manga One Piece. Près de 24 ans après son lancement, l'œuvre d'Eiichiro Oda est un succès planétaire. Les aventures de cette bande de pirates se sont vendues à plus de 500 millions d'exemplaires et la France a grandement contribué à ce succès.

Un homme a popularisé ce type de littérature japonaise dans l'Hexagone, Jacques Glénat. Invité sur RTL, le fondateur de la maison d'édition du même nom reconnait le succès de ces œuvres. "Avec un peu de difficulté, on a fait connaître les mangas en Europe (…) et aujourd'hui c'est un phénomène exceptionnel car les ventes de mangas dépassent la plupart des bandes dessinées".

En découvrant les mangas au Japon, "j'y ai trouvé de l'intérêt au niveau éditorial, le début de l'histoire de Dragon Ball est une petite merveille, et puis j'ai trouvé que c'était un autre moyen de penser la bande dessinée", raconte Jacques Glénat. "Le principe du manga, qui fait son succès, c'est que ce sont des thèmes scénaristiques très populaires, qui concernent tout le monde, des parutions très régulières avec un rendez-vous avec le lecteur parfois tous les deux mois, le prix est très modéré, environ sept euros, et puis on peut le lire facilement partout".

40 millions de mangas vendus en 2021 en France

Si les principaux lecteurs sont assez jeunes, entre 10 et 15 ans en général, cette passion s'attrape à tout âge, notamment grâce à la diversité que le genre propose. "Tout le monde lit des mangas. Autrefois, c'était des garçons, maintenant on a un lectorat de filles, de garçons, de parents, enfants (…) et du coup on voit bien les gens faire la queue dans les libraires pour un manga dès qu'il sort. C'est le cas pour ce One Piece 100, qui est est un évènement".

Pour illustrer cette popularité, un chiffe : rien qu'au cours de l'année 2021, près de 40 millions de mangas se sont vendus en France. Un phénomène qui s'explique notamment par l'intérêt de la culture nippone. "L'intérêt culturel des Français, c'est vraiment de lire des mangas parce que le Japon est à la mode. Les enfants sont dans cette culture japonaise qui a beaucoup été transmise par la télévision et les séries".