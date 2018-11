Olivier Marchal, acteur entier, ancien policier fracassé

publié le 26/11/2018 à 21:00

Vingt ans après sa parution, le roman Les Rivières Pourpres est adapté à la télévision. Une série débute ce lundi 26 novembre, sur France 2. Elle met en lumière, dans le rôle principal, l'ancien flic Olivier Marchal - entier et fracassé.



Un jour au collège, chez les jésuites de Bordeaux, l'élève Marchal a dû faire une rédaction. Sujet bucolique : raconter une promenade en forêt. Cela s'est fini avec l'histoire d'une fille ligotée à un arbre et torturée - il la sauve, mais se retrouve pourchassé par les méchants. Le fils du boulanger est nourri aux films de Verneuil et Melville. Il se voit John Wayne, il veut être utile. Il sera flic.



Douze ans à la crime, puis à l'antiterrorisme et surtout, inspecteur de nuit à la police judiciaire (PJ). Un monde de violences, de tueries, d'enfants martyrisés. Le poulet trop tendre supporte mal. Écorché, bagarreur, il boit sans soif. Olivier Marchal se sent inutile et méprisé. Les voyous, il les respecte, jusqu'à laisser de l'argent aux familles de braqueurs lors des perquisitions. Longtemps il a reçu des cartes postales de détenus qu'il avait coffrés. Certains proposaient leurs services... Cela l'a parfois tenté.

Le théâtre comme exutoire

Olivier Marchal fait deux rencontres déterminantes : Michèle Laroque, qui va partager sa vie quelques mois, et le professeur du conservatoire du Xe arrondissement de Paris, qui triche pour l'inscrire alors qu'il a dépassé l'âge limite. Flic la nuit, comédien le jour... Avec sa belle gueule de cinoche, lézardée, hirsute - "ours et nounours", dit-il.

Il rend son insigne en 1992, se lance à la télé, explose comme réalisateur avec 36 Quai des Orfèvres, et devient une référence du polar français. Les Lyonnais, la série Braquo... Des œuvres hantées par ses démons, pour mieux les oublier. "Si je n'avais pas réussi dans le cinéma, dit-il, je serais devenu un Nénesse, un alcoolo, un con qui n'aime rien par dégoût de lui-même".

Toujours sur le fil

Aujourd'hui encore, Olivier Marchal est toujours sur le fil. "Je n'ai pas de haine, mais j'ai du chagrin" dit-il. "Je prends des médicaments pour dormir, sinon je me réveille et je pleure". Il le confesse : "Le soir, je bois beaucoup. C'est un problème. Je ne supporte pas la nuit". Comme un rituel, il va contempler ses quatre enfants qui dorment. Il a peur pour eux.



Alors, de film en film, il balade ses doutes et sa nostalgie. Lui, l'amoureux des années 50, des dialogues à la Audiard et des vieilles bagnoles, vomit son époque. Il tempête contre la moralisation à outrance et défend son ami Michel Neyret. Après 20 ans de mariage, sa femme, Catherine Marchal, reste sa meilleure amie. Elle connaît l'autre Marchal, le marrant - déconneur et bon pote, selon ses copains. Et les copains, ça compte pour l'ancien flic qui fonctionne à l'affectif, à l'instinct. Un vieux complice conclut : "S'il y a un gros coup de vent, il se déracinera".