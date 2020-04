publié le 01/04/2020 à 10:57

C'est une Grosse Tête qui en salue une autre. Au micro d'Yves Calvi, Laurent Ruquier a rendu un nouvel hommage à Pierre Bénichou, dont RTL a appris la disparition le 31 mars 2020 à 82 ans.

Piller des Grosses Têtes, dont il était membre sociétaire, et de l'Obs où il a été rédacteur en chef, Pierre Bénichou laisse derrière lui une longue carrière dans les médias. Avec sa plume et son humour remarquable, il aura fait rire, plusieurs générations. "Pierre c’était un génie. On lui reprochait justement de ne pas avoir suffisamment travaillé, mais il n’en avait pas besoin, car c’était naturel. Même chose pour la presse écrite : il avait un don naturel !", démarre Laurent Ruquier.

En plus d'une longue collaboration à la radio, Laurent Ruquier et Pierre Bénichou étaient amis. Ils ont souvent voyagé ensemble, "à Cuba" et "New York", poursuit-il en précisant : "C’était un compagnon de voyage incroyable. Caractériel parfois, il ne faut pas oublier son mauvais caractère évidemment, mais comme tous les génies."



Les Grosses Têtes rendent hommage à Pierre Bénichou

Avant de préparer l'émission spéciale des Grosses Têtes qui rendra hommage à Pierre Bénichou ce 1er avril à partir de 15h30, Laurent Ruquier se rappelle aussi : "Je ne suis pas certain d'avoir percé le mystère de Bénichou (...) Pierre, ce qui était drôle c’est qu’il voulait toujours me donner des conseils. À la fin de l’émission il me disait : 'Tu devrais faire-ci, tu devrais faire-ça'. J'en prenais et j'en laissais. Il se considérait comme le deuxième patron de l’émission, mais ça ne me dérangeait pas. Il y avait beaucoup de tendresse entre nous."



Mercredi 1er avril, de 15h30 à 18h00, Laurent Ruquier et son équipe rendront hommage à Pierre Bénichou dans une émission spéciale et diffuseront ses meilleurs moments dans les Grosses Têtes.