Mort de Pierre Bénichou : Laurent Ruquier très ému sur RTL

publié le 31/03/2020 à 16:10

Plus de 20 ans de collaboration et un vide immense. Laurent Ruquier a rendu un hommage ému à son comparse Pierre Bénichou, mort dans la nuit du 30 au 31 mars, dans son sommeil, à l'âge de 82 ans. "On est tous très tristes aux Grosses Têtes. C'est peut-être l'un des hommes qui m'a fait le plus rire au monde par son talent d'improvisation, et son génie comique", a réagi l'animateur sur l'antenne de RTL mardi 31 mars.

Visiblement ému, Laurent Ruquier a insisté sur le talent de Pierre Bénichou, "C'est une page qui se tourne pour les Grosses Têtes aussi car c'était l'un des dernier improvisateurs, de la même lignée que Jean Yanne ou Jacques Martin".

Pour Laurent Ruquier, Pierre Bénichou était "l'un des plus brillants humoristes". Après une carrière de journaliste, notamment comme journaliste politique et rédacteur en chef au Nouvel Observateur, Pierre Bénichou avait démarré ses aventures radiophoniques avec Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes sur RTL avant de réintégrer l'émission avec Laurent Ruquier.