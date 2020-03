Pierre Bénichou avait "une sensibilité remarquable", dit Olivier de Kersauson

publié le 31/03/2020 à 19:09

C'est avec émotion que nous avons appris la disparition de Pierre Bénichou, ce 31 mars à 82 ans. Journaliste et sociétaire des Grosse Têtes, il a marqué l'antenne de RTL par son humour, sa bonne humeur et ses interventions mémorables.

Après Laurent Ruquier, c'est un autre membre des Grosses Têtes qui a tenu à saluer la mémoire de Pierre Bénichou : Olivier de Kersauson. "Il avait une culture et une forme de comique très particulières, mais surtout basées sur une vraie connaissance d'un monde depuis 80 ans", explique-t-il. "Il y a un côté de lui qui était très méconnu, et que j'ai énormément apprécié, c'est que c'était un remarquable écrivain. Il écrivait avec une sensibilité et une intelligence tout à fait uniques (...) Il y avait quelque chose chez cet homme qui prenait plaisir à faire le comique et il y avait aussi derrière tout ça une intelligence et une sensibilité remarquables, très touchantes et très intéressantes", poursuit Olivier de Kersauson.

"Il m'a fallu longtemps pour découvrir cette extraordinaire délicatesse, finesse, sensibilité et générosité, avec un sens de l'amitié, rien n'était vulgaire dans tout cela, c'était d'une délicatesse parfaite", conclut-il.