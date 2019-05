A La Bonne Heure avec Anne Goscinny

publié le 09/05/2019 à 13:35

Le « Petit Nicolas » fête ses 60 ans ! En effet, c’est en mars 1959, dans le journal Sud-Ouest Dimanche, que Goscinny (au scénario) et Sempé (au dessin) ont publié pour la première fois les aventures du petit écolier sous la forme moderne que l’on connaît : non comme une BD classique, mais plutôt comme un « récit illustré », où l’œil du lecteur est autant attiré par le texte que par le dessin. Le personnage avait déjà eu une première vie, au milieu des années 50, dans un journal belge, mais sous une forme plus classique qui ne convenait guère à Sempé…

Le petit Nicolas Crédit : IMAV éditions

L’occasion pour Anne Goscinny (la fille du génial scénariste du Petit Nicolas, mais aussi d’Astérix, de Lucky Lucke, d’Iznogoud…), via sa maison d’édition IMAV, de célébrer celui que l’on présente souvent comme son « grand frère » (le Petit Nicolas a été créé 9 ans avant sa naissance).

Plusieurs publications ont accompagné l’anniversaire ces derniers mois :

La publication d’un album « collector luxe » d’une dizaine d’aventures du Petit Nicolas : Le petit Nicolas fait la fête ! (IMAV éditions). On y retrouve 10 des plus belles histoires ayant la fête pour thème.



La réédition chez Gallimard jeunesse, dans la collection « Folio junior », de l’ouvrage Le Petit Nicolas – La bande dessinée originale : on y trouve les toutes premières aventures du Petit Nicolas, lorsqu’il s’agissait encore d’une bande dessinée « classique », publiée dans le journal belge Le Moustique, entre 1955 et 1956. A l’époque, René Goscinny travaillait pour plusieurs journaux et avait plusieurs pseudonymes. C’est pourquoi ces planches sont signées « Sempé et Agostini » !



La publication d’une édition bilingue limousin/français des aventures du Petit Nicolas : Lo Pitit Nicolau en lemosin (IMAV éditions). Il s’agit de la 18e édition bilingue, après les publications en niçois, en gascon, en picard, en vosgien…



La publication de Le Petit Nicolas – Cahier de dessin animé (Editions Animées) : ouvrage ludique dans lequel, après avoir colorié les dessins du Petit Nicolas, il faut les prendre en photographie avec l’application gratuite BlinkBook pour les voir se transformer en dessin animé.



