"Les Livres ont la parole" :"Un colosse" de Pascal Dessaint

publié le 30/05/2021 à 09:30

Nous vous nous emmenons à la découverte d'Un colosse ! C'est le titre du livre passionnant de Pascal Dessaint qui s'éloigne de son genre habituel, le polar, pour redonner vie à Jean-Pierre Mazas, un paysan du sud-ouest né en 1847, surnommé le Géant-de-Montastruc. Il mesurait 2m20, une taille exceptionnelle pour un destin qui le fut tout autant dans une époque en plein bouleversement.

"C'est un homme qui a souffert dans son adolescence d'une croissance brusque et spectaculaire. Ce fut d'abord une chance car comme il était paysan ça lui permettait d'avoir une force de travail incroyable, raconte l'écrivain. Ça lui a ensuite permis de faire du spectacle, de devenir lutteur et c'est finalement devenu une souffrance."

Ce destin posait la question du handicap ou plutôt de "l'étrangeté" comme on disait plutôt à l'époque. "Il a eu plusieurs étapes dans sa différence (...) jusqu'à une cassure en lui et là il va se mettre à rapetisser. C'était un gaillard de 2m20 et il va se réduire, se ramasser pour ne plus mesurer qu'1m86", continue l'auteur. Une énième modification du corps qui s'accompagne de déformations. Le Colosse d'hier devient un sujet d'observation médicale. C'est ce rapport médical qui a servi de source à Pascal Dessaint pour construire son récit.

"Un colosse" de Pascal Dessaint Crédit : Rivages

Le choix du libraire

Place au coup de cœur du libraire. À Lorient nous attend Dominique Bernardé dans sa librairie A la ligne, inaugurée la semaine dernière. Son nom rend hommage à l'écrivain Joseph Ponthus, lorientais d'adoption et de cœur. Grand prix RTL-Lire 2019 pour son ouvrage À la ligne. Il nous a quittés trop tôt en février dernier à l'âge de 42 ans.

Dominique nous recommande Armen de Jean-Pierre Abraham publié par La Petite Bibliothèque Payot.

"Armen" de Jean-Pierre Abraham Crédit : Payot