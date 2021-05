publié le 16/05/2021 à 08:45

La romancière Colombe Schneck publie "Deux petites bourgeoises". Dans cette histoire, Esther et Héloïse se sont rencontrées en 6e et ne se sont plus jamais quittées, amies pour la vie jusqu'au drame qui menace de les séparer. Colombe Schneck signe un livre à la fois grave et léger sur la bourgeoisie, l'amitié et la mort.

"C'est un livre extrêmement personnel, c'est le livre le plus personnel que j'ai écrit. Et le fait de l'écrire à la troisième personne me permet de raconter des choses, que je n'oserais pas raconter si je l'avais écrit à la première personne", révèle Colombe Schneck.

C'est d'abord une histoire d'une très belle et longue amitié, qui s'ouvre dans ce livre par une scène absolument poignante. "J'écris ce qui arrive. Mon amie d'enfance allait mourir et elle le savait. C'est très rare les gens qui sont capables de dire : 'Je vais mourir, mais jusqu'au bout, j'aimerais vivre'", poursuit la romancière.

"Deux petites bourgeoises" de Colombe Schneck Crédit : Stock

