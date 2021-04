"Les Livres ont la parole" : "Un si petit monde" de Jean-Philippe Blondel

publié le 18/04/2021 à 09:00

Nous apprécions beaucoup la délicatesse de la plume et la subtilité des histoires de Jean-Philippe Blondel qui publie Un si petit monde. Il y a 2 ans, il nous avait charmés, attendri et amusé en racontant le quotidien de la petite communauté d'un groupe scolaire d'une ville de province, l'année du choc pétrolier, 1975. Nous retrouvons avec le même bonheur ce "si petit monde" 15 ans plus tard au moment de la chute du mur de Berlin dont l'onde de choc va abattre bien d'autres murs chez ses personnages.

"Ils se découvrent des capacités insoupçonnées et des désirs inassouvis. 1975, c'est le moment où les femmes commençaient à prendre le pouvoir et à réclamer une place et là, en 1989 elles s'épanouissent et les rôles masculins et féminins sont redessinés", explique l'auteur.

Ce livre explore le thème de l'indépendance et pose la question : comment être en accord avec soi-même sans chercher à tout prix à correspondre aux attentes de la société. "À la fin des années 80, c'est aussi une victoire de l'individualisme mais aussi l'idée que nous ne sommes pas obligés de correspondre à un cadre", complète l'écrivain.

"Un si petit monde" de Jean-Philippe Blondel

Le choix du libraire :

Place au libraire et cap au Nord, à Dunkerque, à la librairie des Dunes avec Robert Decoster qui nous conseille cette semaine Prends garde à toi, Marie, un roman de Josette Wouters publié aux éditions Monde Futuriste.

"Prends garde à toi, Marie" de Josette Wouters Crédit : Monde futuriste