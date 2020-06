publié le 21/06/2020 à 09:28

Toute ma vie pour la musique, c'est le titre du livre choisi et cela tombe bien en ce 21 juin, Fête de la musique. Toute ma vie pour la musique est signé Sam Bernett, grande voix de RTL, l'une des plus célèbres de la radio des années 60 à 90.

Ses émissions dédiées à la chanson et au rock sont restées dans les mémoires, notamment le "Super Club RTL" où il a reçu en public, pendant 15 ans, des dizaines d'artistes, ses amis. Sam Bernett raconte ici ses souvenirs si intimement liés à la musique puisqu'il est tombé dedans tout petit. "J'ai écouté mon premier blues à 4 ans, c'est Les roses blanches de Berthe Sylva et je pleure (...) c'est la musique qui me frappe d'un coup au cœur et je me réfugie dans les jupes de ma maman en écoutant Berthe Sylva. Il y a ensuite l'adolescence avec l'arrivée du rock'n'roll", démarre Sam Bernett.

Cette éducation du rock'n'roll, il la poursuit à New York où il a la chance de travailler pour le New York Times : "Je disais toujours que je veux aller voir le rock'n'roll de plus près, donc ça tombait bien : je me retrouve à New York et il y a des concerts de partout (...) grâce au New York Times j'ai droit aux coulisses et à la scène et là je vis le rock'n'roll à plein temps".

"Les livres ont la parole" : "Toute ma vie pour la musique" de Sam Bernett Crédit : L'Archipel

Le choix du libraire : Direction La Rochelle à la librairie Calligrammes, où Jacky Flenoir conseille Retour de service de John Le Carré au Seuil.