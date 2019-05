publié le 19/05/2019 à 09:04

Trente neuf ans après sa mort, l'écrivain Romain Gary entre dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Deux volumes qui réunissent ses romans et récits, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, La Promesse de l'aube. Une consécration suprême pour celui dont le succès auprès du public ne se dément plus.



Cependant, comme le rappelle Mireille Sacotte, qui a dirigé l'édition de Romain Gary à la Pléiade, ça n'a pas toujours été le cas auprès de ses pairs : "Pendant très longtemps, il a eu du mal à se faire reconnaître comme un bon écrivain par la critique littéraire [...] Il décontenançait complètement les gens qui le lisait ou qui le connaissait", explique-t-elle au micro de RTL.

Mais pourquoi ce mépris du monde des Arts ? "Après la guerre, il y a eu cette concurrence entre les communistes et les gaullistes, et lui il est resté gaulliste, pas sur le plan politique mais de l'idéal [...] Les intellectuels étaient presque tous de gauche, du coup, il était du mauvais côté", raconte-t-elle.



Romain Gary après avoir reçu le Prix Goncourt le 13 décembre 1956 pour "Les Racines du ciel" Crédit : Stringer / AFP

Le coup de cœur du libraire :

Une sirène à Paris, le nouveau roman du chanteur du groupe Dionysos Mathias Malzieu, aux éditions Albin Michel, est le coup de cœur d'Émilie Gruffat de la librairie Decitre à Annecy.





"Une sirène à Paris", de Mathias Malzieu Crédit : Albin Michel