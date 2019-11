"Les Livres ont la parole" : "Rhapsodie des oubliés" de Sofia Aouine

et Maria Aït Ouariane

publié le 24/11/2019 à 09:40

C'est l'une des révélations de l'automne en librairie. À 41 ans, Sofia Aouine fait des débuts débordant d'énergie, de verve et de générosité avec les aventures d'Abad, un gamin de 13 ans qui grandit à la Goutte d'Or, un des derniers quartiers populaires de Paris.

Avec Rhapsodie des oubliés, Sofia Aouine nous plonge dans un univers et une langue irrésistibles qui s'imposent d'emblée dans notre paysage littéraire. L'idée de son roman lui est venue après un coup de foudre ; "Je suis tombée amoureuse d'une rue, de sa diversité, de son histoire, de ses fractures aussi, explique-t-elle sur RTL. J'ai fais des recherches documentaires, littéraires et j'ai découvert que c'est l'endroit où Zola a campé L'Assommoir."

"Ce qui était intéressant pour moi était de transposer le Paris de Zola au Paris d'aujourd'hui, pour voir ce qui avait évolué, ce qui avait régréssé", confie Sofia Aouine. Dans son roman, elle rend également hommage à un quartier riche de son âge.

Rhapsodie des oubliés est également un récit d'initiation sexuelle très haut en couleur; "je me suis dis que ce serait intéréssant de raconter les splendeurs et les misères de l'adolescence et ça passe forcémment par l'éveil sexuel."

Rhapsodie des oubliés est publié aux éditions Gallimard.

Sofia Aouine et Bernard Lehut dans "Les livres ont la parole" Crédit : RTL

Le coup de cœur de la libraire :

Direction Bourg-La-Reine dans les Hauts-de-Seine, à la toute nouvelle librairie L'infinie Comédie. La libraire Anne-Sophie Rouveloux nour présente le dernier polar de l'américain Craig Johnson, Dry Bones, qui met en scène une nouvelle fois son enquêteur fétiche, le shérif Walt Longmire.



"Ce qui est génial dans ce roman, et dans tous les Craig Johnson, c'est que l'on retrouve des personnages très attachants et surtout il y a énormément d'humour et d'ironie." s'est confié Anne-Sophie Rouveloux.



Dry Bones est publié aux éditions Gallmeister.