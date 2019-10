"Les livres ont la parole" : "De pierre et d'os" de Bérengère Cournut

publié le 20/10/2019 à 10:15

Bérengère Cournut nous emmène au pôle Nord. De pierre et d'os conte l'odyssée palpitante d'une jeune femme Inuit. Un matin, la banquise se fend en deux et l'héroïne est arrachée à sa famille avec, pour seule compagnie, une meute de chiens. Il va lui falloir apprendre à survivre seule dans cet environnement hostile. Chose extraordinaire : Bérengère Cournut n'a jamais mis les pieds en Arctique. "Pendant plusieurs années, je me suis contentée de lire des livres, regarder des documentaires, des œuvres contemporaines faites par les Inuits", confie l'écrivaine.



Et pourtant, Bérengère Cournut nous raconte parfaitement, dans son roman, ce rapport à la nature, à l'environnement, très différent de celui des occidentaux. "La vie des Inuits est une adaptation permanente (...) que ce soit en pleine nuit polaire ou durant l'été, nous raconte-t-elle. Par exemple, il n'y a pas de mot pour parler de futur, au delà de après-demain. Et cela change tout dans leur façon d'être au monde."

L'activité primordiale des Inuits, celle de la chasse, est également décrite dans son livre, une façon pour ce peuple de "faire corps avec l'environnement", estime l'auteure. "Les Hommes partagent exactement le même espace que les animaux, passent du temps à l'affût"



De pierre et d'os est souvent décrit dans les critiques comme "un livre qui fait du bien', même si l'aventure de l'héroïne reste tragique. "Il y a une forme de souffrance physique et psychique inhérente à la vie de cette femme et de son environnement. Et en même temps, il y a des forces de vie très fortes en action, à la fois dans la survie, mais dans la vie aussi."

De pierre et d'os est publié aux éditions Le Tripode.

Bérangère Cournut au micro de RTL pour présenter son nouveau roman Crédit : Bernard Lehut

Le coup de cœur du libraire :



Direction Saint-Malo, à la librairie l'Etagère, où Brice Vauthier nous parle de La chaleur de Victor Jestin. Un premier roman très remarqué de la rentrée littéraire.

"Ce qui est incroyable de la part de Victor Jestin c'est d'avoir réussi à maintenir un suspense tout en nous annonçant dès le début ce qui allait se passer, nous raconte Brice Vauthier. Je trouve cela incroyable de nous tenir en haleine pendant 144 pages et de maintenir ce niveau de tension pour arriver à une fin qui est extrêmement réussie. Ce qui me plaît dans ce roman c'est la force que met Victor Jestin dans les descriptions de camping qui peuvent nous paraître tout à fait banales, poursuit-il. Pour moi, c'est LA révélation de cette rentrée littéraire."

"La chaleur" de Victor Jestin Crédit : Editions Flammarion