et Maria Aït Ouariane

publié le 10/11/2019 à 09:40

Laurent Binet est le lauréat du Grand Prix du Roman de l'Académie française, récompensé pour son livre Civilizations publié chez Grasset.

Et si les conquistadors espagnols ne s'étaient pas installés en Amérique, mais qu'à l'inverse l'empereur inca Atahualpa avait débarqué en Europe, au XVIe siècle, pour y prendre le pouvoir ? Voilà l'étonnant renversement de l'Histoire qu'imagine Laurent Binet dans ce roman original et ambitieux. "C'est intéressant de se rendre compte que ça ne tient pas à grand chose", estime l'écrivain.

L'agrégé de lettres modernes signe une œuvre de longue haleine puisqu'il a mis près de quatre ans pour écrire Civilization, dont une grande partie consacrée à la recherche. "J'ai conçu mon intrigue comme un jeu de stratégie", explique Laurent Binet. Christophe Colomb est présent dans le roman et, cette fois, ne réussit pas à enclencher le génocide. Un acte jouissif pour un romancier qui a le privilège de s'affranchir des contraintes historiques.

"Ce fantasme, cette rêverie, de se dire que cela aurait pu se passer autrement, je le vis comme quelque chose d'assez mélancolique", se confie le lauréat.

Cvilizations de Laurent Binet est publié aux éditions Grasset.

"Civilizations" a obtenu le Grand Prix du Roman de l'Académie française Crédit : Grasset

Pas de coup de coeur du libraire pour cette fois, mais un coup de chapeau à une petite équipe d'écrivains et écrivaines en herbe.



Les nouvelles des six lauréats du Prix Clara ont été publiées dans le recueil Prix Clara, nouvelles d'ados aux éditions Fleurus. Son président, l’académicien Erik Orsenna explique que "c'est un prix qui récompense les plus jeunes des écrivains puisqu'il faut avoir moins de 17 ans".



Le livre est vendu au profit de l'Association pour la recherche en cardiologie de l'hôpital Necker-Enfants malades.

