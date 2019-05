publié le 26/05/2019 à 09:31

Une véritable prouesse d'écriture, 180 pages en vers libres qu'on lit d'un souffle. Dans Nous, l'Europe édité chez Actes Sud, Laurent Gaudé nous livre un texte ardent, épique et lyrique dans lequel il raconte 150 ans d'Europe depuis la moitié du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui.



Une histoire souvent chaotique et douloureuse où la guerre a fini par s'effacer au profit de la paix. L'Europe - son passé, son présent et son futur - est magnifiquement célébrée grâce à la plume d'un poète, prix Goncourt 2004 pour son roman Le Soleil des Scorta.

"J'avais envie de parler d'Europe [...] et les choses se sont vraiment ouvertes à moi quand j'ai pensé à venir frotter ce thème avec celui du poème. Là, tout d'un coup, c'est comme si je tirais ce thème sur mon territoire personnel", raconte l'auteur au micro de RTL.

Le texte est nourri de références littéraires de vrais visionnaires de l'Europe : "Les textes d'Albert Camus sont ceux qui m'ont le plus surpris parce que je ne connaissais pas ses Lettres à un ami allemand [...] qui sont écrites pendant la guerre quand lui était encore dans la Résistance", explique-t-il avant d'ajouter : "Ça veut dire que dès ce moment-là, il s'interroge sur ce sentiment d'appartenance."



Nous, l'Europe, de Laurent Gaudé est publié chez Actes Sud.

"Nous, l'Europe" Crédit : Actes Sud

Le coup de cœur du libraire :

Le Nuage et la valse, un texte inédit en France du journaliste et écrivain tchèque Ferdinand Peroutka, publié aux éditions de La Contre-Allée, est le coup de cœur de Florence Binet de la librairie La Petite Lumière, dans le XIVe arrondissement de Paris.



Le Nuage et la valse, de Ferdinand Peroutka est publié aux éditions de La Contre-Allée.