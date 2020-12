"Les Livres ont la parole" : "Le grand livre du français de nos régions" d'Alain Rey

publié le 27/12/2020 à 10:07

Préparez-vous à un tour de France à la rencontre des mots et expressions régionales, grâce à un superbe album Comme on dit chez nous: Le grand livre du français de nos régions, d'Alain Rey, Aurore Vincenti et Mathieu Avanzi.

Plus de 500 de ces particularités locales, qui donnent toute sa saveur à notre langue, sont ici recensées, racontées, illustrées. Un régal ! Et les Français ont été sondés sur les mots ou expressions préférés de leur région. "On avait vu qu'ils avaient des expressions selon les régions. Dans le Sud Ouest, évidemment, c'est chocolatine qui arrive dans le top et dans le Nord Ouest on a 'Qu'est-ce que tu bouines ?', qui veut dire : 'Qu'est-ce que tu fais ?'", explique Mathieu Avanzi, l'un des auteurs de Comme on dit chez nous.

"Les mots qui s'affichent de partout font presque office de drapeau ou de représentant des régions où ils sont employés", poursuit-il. "Dans le Nord, la drache signifie une pluie abondante et c'est un mot qui avait été mis en vedette par Bienvenue chez les Ch'tis", explique encore Mathieu Avanzi.

"Comme on dit chez nous : Le grand livre du français de nos régions" Crédit : Le Robert

Le choix du libraire

Direction Auxerre, à la librairie Obliques où Grégoire Courtois recommande L'éclaireur (éditions Monsieur Toussaint Louverture), un coffret réunissant les récits en gravure d'un pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui le roman graphique, l'américain Lynd Ward.

Coffret_Ward_Une-resize-scaled Crédit : éditions Monsieur Toussaint Louverture