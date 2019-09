"Les Livres ont la parole" : "La grande escapade" de Jean-Philippe Blondel

et Maria Aït Ouariane

publié le 22/09/2019 à 11:10

La grande escapade est l'un des bijoux de la rentrée. Le romancier fait revivre la petite communauté d'un groupe scolaire d'une ville de province durant l'année 1975. Le monde change, la société bouge, l'onde de choc déferle jusqu'au sein des familles, des couples et bouscule les certitudes et les rêves de chacun. Jean-Philippe Blondel observe tout cela avec finesse, tendresse et humour.

L'idée lui est venue en s'arrêtant sur les visages vieillis de son enfance : "J'avais vraiment envie de leur rendre hommage dans un récit tendre et léger et en même temps caustique", confie l'auteur à RTL.

Le livre nous plonge donc dans les années 1975, une date qui marque à l'encre noire autant les frises d'histoires que les murs de classes sur lesquels elles sont accrochées. En s’immisçant dans les familles, les vies de couples, l'écrivain montre comment des changements profonds de la société viennent changer la vie intime de chacun. Les personnages découvrent ainsi "la liberté, ils découvrent qu'ils ont des droits."

La grande escapade de Jean-Philippe Blondel est publié aux éditions Buchet-Chastel.

"La Grande escapade" de Blondel Crédit : Edition Buchet-Chastel /Babelio.com

Le coup de cœur de la libraire :

Cap au Nord pour notre coup de cœur du libraire. Dans sa librairie Les Lisières, à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, Marianne Kmiécik nous présente Le bruit des tuiles de Thomas Giraud. "Le point de départ est un ingénieur français qui a réellement existé et qui a réfléchi en 1850 à créer une société utopique basée sur les échanges, sur la baisse de la consommation, une vie en accord avec la nature, sur une terre achetée par un intermédiaire au Texas. Sauf qu'évidemment, tout ne se passe pas comme prévu" explique-t-elle. "Ce roman a un sujet historique, mais qui en même temps résonne de manière très contemporaine".

lebruitdestuiles Crédit : Lacontrealee.com