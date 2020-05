Festival de Cannes : sélection, jury... Comment se dessine l'édition 2021 ?

et Stéphane Boudsocq

publié le 12/05/2020 à 10:27

Coronavirus oblige, le Festival de Cannes de cette année 2020 a été annulé. Les amoureux du cinéma peuvent déjà se rassurer car cette année blanche ne sera pas un coup de grâce économique. Il y aura bien un festival de Cannes en 2021. "La réponse est oui, a annoncé le délégué général du festival de Cannes, Thierry Frémaux, sur RTL. [Les marques et sponsors] nous ont déjà promis, à nous et à la mairie de Cannes, qu'ils seraient sur le pont pour 2021 et faire un grand festival".

Rattrapage ou nouvelle page pour ce festival 2021 ? Le réalisateur américain Spike Lee devait être le président du jury cette année, le sera-t-il toujours l'an prochain ? "On reste toujours mystérieux à Cannes, s'amuse Thierry Frémaux, donc on ne va pas faire des promesses, mais Spike Lee nous a dit qu'il 'nous restait fidèle'. Donc c'est une phrase qui l'engage tout de même." Le délégué général garde pour lui les noms des jurys qui n'avaient toujours pas été révélés au début du printemps, de quoi garantir quelques surprises en 2021 et ne pas faire trop réchauffé.

Suspense toujours aussi pour les films qui devaient être présentés pendant la Quinzaine. "Top Gun (en avant-première) on y était presque, dit Thierry Frémaux, parce que le film devait sortir au mois de juin. Donc il en était question, comme le nouveau film animé de Pixar Soul, sur le jazz. West Side Story de Spielberg ce n'était pas possible parce que le réalisateur est toujours au travail et le film devait sortir en décembre".

Entre les retards et les interdictions de tournage liés à la pandémie, les festivals auront-ils suffisamment de matière pour faire leur marché l'année prochaine ? "Il y aura un problème pour tout le monde, y compris à la télévision avec les séries. Une grande partie de la production 2020 a décidé d'attendre 2021, (...) donc on aura la matière", rassure Thierry Frémaux. Pour les films qui devaient être sélectionnés et qui sortiront malgré tout, la marque du "Festival de Cannes" accompagnera de son prestige ces films en apposant son logo "sélectionné à Cannes" et aider ces œuvres lorsque les cinémas rouvriront.