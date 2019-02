et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 03/02/2019 à 09:11

Transformer un destin qui semble tout tracé, voici la paraphrase qui pourrait être celle de l'histoire racontée par Murielle Magellan dans Changer le sens des rivières. Marie, une serveuse du Havre peu instruite, s'éprend d'Alexandre, un jeune homme au contraire très cultivé.



Après une nuit passée avec lui, ses appels restent sans réponse. C'est l'histoire fine et sensible d'une humiliation, celle d'une jeune femme complexée par ses origines modestes qui va apprendre à se rebeller contre son destin.

"J'avais envie de raconter un personnage un peu hors littérature, qui se sent indigne d'être raconté et qui est finalement bien plus romanesque qu'elle ne le croit", détaille l'auteure.

Financièrement aux abois, Marie commet un acte de violence malheureux qui la mène au tribunal et elle rencontre un vieux juge charismatique qui lui propose un marché : qu'elle devienne son chauffeur. Une idée très originale qui découle du plaisir qu'a Murielle Magellan à conduire : "J'adore conduire, l'habitat intime de la voiture et ce qui peut se murmurer et se dire."



Ce personnage résonne nettement dans le contexte actuel. Si le livre a été écrit bien avant le mouvement des gilets jaunes, la romancière n'écarte pas cet écho romanesque : "Dans l'actualité, il y a des 'Marie' qui s'exprime".



Changer le sens des rivières, de Murielle Magellan est publié chez Julliard.

Le coup de cœur du libraire :

Un étrange pays, le roman de Muriel Barbery, aux éditions Gallimard, est le coup de cœur de Philippe Touron de la librairie Le Divan à Paris. L'auteure est notamment connue pour L'élégance du hérisson, parue en 2006 et adapté au cinéma par Mona Achache avec notamment Josiane Balasko.



Un étrange pays, de Muriel Barbery, est publié aux éditions Gallimard.

