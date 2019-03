et Nassim Aziki

publié le 23/12/2018 à 08:15

En voilà une belle idée de lecture. Michel Pastoureau a publié le 8 novembre dernier, un formidable livre illustré. Dedans, l'historien français y raconte une passionnante histoire culturelle du loup. L'animal est omniprésent dans notre imaginaire, qualifié la plupart du temps de grand méchant loup. Est-ce justifié ?



"Oui, les loups l'ont été. Ce serait une erreur de croire que les loups d’autrefois étaient semblables aux loups d'aujourd'hui qui, en effet, sont bien pacifiques ou en tout cas bien peu dangereux. Les loups d'autrefois, à différentes époques, se sont attaqués pas seulement aux bergères mais aux hommes, aux femmes, aux enfants et çà a fait naître naturellement des peurs et une mauvaise réputation de l'animal. Un portrait très négatif de l'animal se dresse au cours du haut Moyen Âge, il est vorace, il est cruel, il est rusé, il est lubrique, il est lâche, il est diabolique en quelque sorte.(...) et ce portrait, il va avoir beaucoup de mal à s'en débarrasser avant le 20ème siècle", a confié Michel Pastoureau au micro de RTL.

Le Loup, de Michel Pastoureau, est publié chez Seuil.

Couverture du livre "Le loup" Crédit : Seuil

Le coup de cœur du libraire :



Quand Dieu boxait en amateur de Guy Boley édité par Grasset, est le coup de cœur de Céline Storme de la librairie Le Neuf à Saint-Dié, dans les Vosges. C'est une très belle histoire. C'est avant tout un hommage à son père et à la figure paternelle. C'est aussi une histoire d'amitié très très forte. L'écriture est extrêmement poétique et profonde.

Quand Dieu boxait en amateur, de Guy Boley est à découvrir aux éditions Grasset.

Couverture du livre "Quand Dieu boxait en amateur" Crédit : Grasset