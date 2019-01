publié le 06/01/2019 à 18:00

Un auteur au profil, à l'écriture et à la parole atypiques. Nan Aurousseau a été braqueur de banques et taulard. Une jeunesse mouvementée qu'il a souvent évoquée dans ses romans. Dans "Les Amochés", il surprend en mêlant le polar à un étonnant récit d'anticipation. Son héros se réveille un matin, la planète s'est vidée de ses habitants, il est seul au monde et entouré de phénomènes surnaturels. Le début d'un scénario vertigineux qui va le mener au bord de la folie.



"J'avais pensé à un personnage un peu misanthrope. J'ai bien aimé ce côté-là et je me suis lâché un peu là-dessus : puisqu'il est misanthrope, autant qu'il dise ce qu'il pense sur la société. C'est un type qui est retiré, qui n'aime pas la modernité ni ses contemporains. Il se retrouve seul sur Terre, donc il est content au départ. Il était heureux".

Les Amochés, de Nan Aurousseau, est publié chez Buchet & Chastel.

"Les Amochés", de Nan Aurousseau Crédit : CC

Le coup de cœur du libraire :



Dans le faisceau des vivants de Valérie Zenatti, aux éditions de l'Olivier, est le coup de cœur de Nathalie Iris de la librairie Mots en Marge à La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. C'est une belle histoire d'amitié, émouvante et intemporelle entre l'autrice et un écrivain israélien, aujourd'hui décédé.



Dans le faisceau des vivants, de Valérie Zenatti est à découvrir aux éditions de l'Olivier.

"Dans le faisceau des vivants", de Valérie Zenatti Crédit : CC