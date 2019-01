et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 13/01/2019 à 08:15

Insomnie. C'est l'un des maux dont beaucoup d'entre nous souffrons. Grand insomniaque, Tahar Ben Jelloun de l'Académie Goncourt sait de quoi il parle. Dans son livre, L'Insomnie, l'écrivain l'aborde sous une forme très originale et plaisante, un thriller malicieux ou une farce à suspense.



L'histoire d'un scénariste de Tanger qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Enfin, l'homme trouve une réponse à son désarroi : il découvre que pour bien dormir, la seule solution est de tuer quelqu’un. Sa première victime, très symbolique, sera sa propre mère.



"Il y avait deux façons de traiter ce sujet, soit de manière grave et mélodramatique, soit de manière comique et un peu bouffonne. J'ai préféré plutôt la deuxième version."

L'Insomnie, de Tahar Ben Jelloun, est publié par les éditions Gallimard.

"L'Insomnie" de Tahar Ben Jelloun Crédit : Gallimard

Le coup de cœur du libraire :



Vigile de Hyam Zaytoun, aux éditions Le Tripode, est le coup de cœur de Lydie Zanini de la librairie du Théâtre à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Ce premier livre d'une comédienne a été sélectionné pour le Grand Prix des Lectrices et des Lycéennes de ELLE.



Vigile, de Hyam Zaytoun, est publié aux éditions Le Tripode.

"Vigile" de Hyam Zaytoun Crédit : Vigile de Hyam Zaytoun, aux éditions Le Tripode