publié le 20/01/2019 à 08:15

Alberto Manguel possédait une bibliothèque colossale de 35.000 livres dans sa maison du Poitou. Contraint de quitter la France pour des raisons personnelles et de se séparer de sa bibliothèque, il raconte cette douloureuse expérience dans son livre Je remballe ma bibliothèque.



Le romancier argentin parcourt dans son livre l'ensemble des pays qui ont jalonné sa vie. Il s'engage dans un voyage plein d'émotion, ponctué de départs et d'arrivées. Chaque étape semble suivre le même fil directeur : trouver une place à ses compagnons de toujours, les livres.



"J'ai toujours habité dans des espaces restreints et à chaque fois que je changeais d'endroit, je devais me débarrasser des livres et c'est quelque chose que je ne peux pas faire."



Je remballe ma bibliothèque, d'Alberto Manguel est publié chez Acte Sud.

"Je remballe ma bibliothèque" d'Alberto Manguel Crédit : Actes Sud

Le coup de cœur du libraire :



Lincoln au Bardo du romancier George Saunders, aux éditions Fayard, est le coup de cœur de Rosalie René de la librairie L'Armitière à Rouen. Il a été récompensé par le "Man Booker Prize" en 2017.



Lincoln au Bardo, de George Saunders, est publié aux éditions Fayard.

"Lincoln au Bardo" de George Saunders Crédit : Fayard